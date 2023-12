Wetzlar-Naunheim: Reifen platt gestochen Ein Unbekannter stach am Donnerstag (14.12.2023) zwischen 22:05 Uhr und 23:50 Uhr drei Reifen an dem Skoda Octavia eines 31-jährigen Wetzlarers platt.

Lahn-Dill-Kreis (ots) - Der Octavia war vor der Ostendstraße 8 geparkt. Es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)



Breitscheid: Gegen Seat gefahren und abgehauen



Auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Medenbacher Straße kam es am Donnerstag (14.12.2023), zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte offenbar beim Ein- oder Ausparken den rechts daneben parkenden Seat Leon einer 60-jährigen Frau aus Sinn und fuhr anschließend weg. An dem Seat entstand ein Schaden an den Türen der Fahrerseite, den die Polizei mit ca. 1.000 Euro angibt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zu dem Verursacher und seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dillenburg (02771/ 907-0) zu melden. (D.H.)



Wetzlar: Diebe klauen Taschen



In der Langgasse entwendeten Unbekannte am Dienstag (12.12.2023), zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, von dem Außenaufsteller eines Ladengeschäfts, mehrere Bauch- und Umhängetaschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise von Zeugen sind bitte an die Polizei in Wetzlar (06441/ 918-0) zu richten. (D.H.)



Haiger: Unbekannte beschädigen Fensterscheibe



Die Fensterscheibe eines Schnellimbisses in der Hauptstraße 10 beschädigten Unbekannte am Dienstag (12.12.2023) zwischen 23:15 Uhr und 23:55 Uhr. Offenbar schlugen oder warfen sie einen unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe, wodurch eine Beschädigung an der Verglasung entstand. Aktuell wird von einem Schaden von ca. 800 Euro ausgegangen. Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter 02771/ 907-0. (D.H.)



Dillenburg: Audi touchiert



Den geparkten Audi A4 eines 27-jährigen Dillenburger touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer und flüchtete anschließend. Der Dillenburger hatte seinen A4 am Dienstag (05.12.2023), um 18:00 Uhr, im Bereich der Mittelfeldstraße 42 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Mittwoch (06.12.2023), um 12:00 Uhr, zu seinem Audi zurückkam, stellte er daran einen Schaden an der Heckstoßstange und am hinteren linken Kotflügel fest. Der Schaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Dillenburg (02771/ 907-0).



(D.H.)