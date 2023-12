-- Herborn: Unbekannte beschädigen Eingangstür der Kirchbergschule - Zwei Unbekannte schlugen am Sonntag (10.12.2023), um 21:52 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach gegen die Scheibe der Eingangstür der Kirchbergschule.

Dillenburg (ots) - Dadurch entstand an der Tür ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)



Haiger: Geldbörse aus Opel geklaut -



Aus dem Opel Grandland X eines 61-jährigen Haigerers entwendete ein Unbekannter zwischen Freitag (08.12.2023), 23:00 Uhr, und Samstag (09.12.2023), 06:30 Uhr, eine Geldbörse. In diesem Zeitraum war der Opel in der Straße, Geisenbach, in der Hofeinfahrt des Haigerer geparkt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise von Zeugen sind bitte an die Polizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (D.H.)



Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Täter steigt in Bäckerei ein -



Zwischen Donnerstag (07.12.2023), 18:30 Uhr, und Freitag (08.12.2023), 04:00 Uhr, öffnete ein Unbekannter gewaltsam das Fenster einer Bäckerei in der Frankfurter Straße und stieg ein. In der Bäckerei entwendete er Bargeld. Der Gesamtschaden liegt bei über 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) in Verbindung zu setzen. (D.H.)



Guido Rehr, Pressesprecher