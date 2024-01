-- Driedorf-Heisterberg / B 255: Polizei und Rettungsdienste, u.

Dillenburg (ots) - a. ein Rettungshubschrauber, sind aktuell wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße zwischen Heisterberg und Hohenroth im Einsatz.



Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 13.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford Transit und einem VW Shahran. Der 24-jährige Transitfahrer aus NRW trug leichte Verletzungen davon, die in Rheinland-Pfalz lebende Fahrerin des VW erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte in eine Siegener Klinik - ihr Unfallgegner wurde mit einem Rettungswagen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert.



Die Bundesstraße 255 ist zwischen Heisterberg und Hohenroth derzeit voll gesperrt. Die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten dauern an. Zudem hat die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt.



Eine Rundfunkwarnmeldung informiert über die Sperrmaßnahmen.



Guido Rehr, Pressesprecher