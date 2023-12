Solms-Niederbiel:

Dillenburg (ots) - In der Nacht zu Freitag (15.12.2023), wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand in der Berliner Straße alarmiert.



Gegen 04:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge das Feuer. Nach bisherigen Ermittlungen begab sich eine unbekannte Person auf ein Gelände, setzte dort einen Müllcontainer in Brand und flüchtete im Anschluss.



Das Feuer griff auf drei weitere Container über, einen Blech-Überstand, sowie auf einen Holzbalken des Carports. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer.



Eine Asylunterkunft, die sich in einer Entfernung von einigen Metern befindet, wurde nicht beschädigt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.



Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung, sowie der Sachbeschädigung ein.



Zum Motiv ist derzeit nichts bekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Zudem verteilen die Ermittler ein Flugblatt mit einem Zeugenaufruf in der Nähe des Tatorts.



-Wer hat die bislang unbekannte Person in der Nähe der

Asylunterkunft beobachtet?



-Wem ist vor oder nach der Tat eine verdächtige Person oder ein

verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?



Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.



Kerstin Müller, Pressesprecherin