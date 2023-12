Wetzlar / A45: Unfallfahrer flüchtet Eine 32-jährige Frau aus Dillenburg fuhr am Donnerstag (21.12.2023), um 18:50 Uhr, mit ihrem Mercedes C250d auf der A45 von Frankfurt in Richtung Dortmund.

Dillenburg (ots) - Nach ihrer Schilderung fuhr sie auf dem rechten Fahrstreifen, als zwischen den Anschlussstellen Wetzlar Süd und Wetzlar Ost ein anderer Verkehrsteilnehmer offenbar mit seinem Fahrzeug ihr linkes Heck touchierte und weiterfuhr. Dadurch geriet sie ins Schleudern und krachte in die rechte Schutzplanke. Die Dillenburgerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 35.000 Euro. Die Autobahnpolizei in Butzbach erbittet Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang, sowie zu dem Fahrzeug und der Identität des Verursachers. (06033/ 7043-5010) (D.H.)



Wetzlar: Unbekannte berauben Mann



In dem Park hinter dem Europabad hat sich am Donnerstag (21.12.2023), um 20:30 Uhr, ein Raub ereignet. Nach Angaben eines 18-jährigen Wetzlarers war er in dem Park zu Fuß unterwegs, als sich ihm offenbar zwei Unbekannte von hinten näherten und einer ihn umstieß. Der andere Täter griff in seine Jackentasche und entwendete seine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Seinen Geldbeutel konnte das Opfer danach in der Nähe wieder auffinden. Das Bargeld in Höhe von 400 Euro hatten die Täter aber geklaut. Das Opfer kann die Täter wie folgt beschreiben:

Der erste Täter ist ca. 180 - 185 cm groß, und hatte lange, lockige schwarze Haare. Er trug eine dunkle North Face Jacke und weiße Nike Schuhe.

Der zweite Täter ist 170 - 175cm groß und hatte eine breite Statur. Er trug dunkle Kleidung und weiße Nike Schuhe.

Zeugenhinweise sind bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/ 918-0) zu richten. (D.H.)



Braunfels: Täter erbeuten Bargeld



Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (21.12.2023), zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, auf unbekannte Weise, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Untergasse. Dort entwendeten sie aus einem Raum über 5.000 Euro an Bargeld. Anschließend verließen sie die Wohnung in unbekannte Richtung. Zeugen melden sind bitte bei der Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0). (D.H.)



Kerstin Müller, Pressesprecherin