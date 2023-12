87 Reifen entwendeten Diebe von einem KFZ-Händler in der Straße Dillfeld.

Dillenburg (ots) - Zwischen Samstag, 2. Dezember, 14.15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Container und einer Waschanlage und kamen so an das Diebesgut im Wert von etwa 5.300 Euro. Dabei verursachten sie einen etwa 600 Euro hohen Schaden. Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.



Yasmine Scholz, Pressesprecherin