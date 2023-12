Am Samstagnachmittag wollten Beamte der Polizeiinspektion Lebach im Innenstadtbereich von Lebach eine männliche Person kontrollieren.

Lebach (ots) - Beim Erblicken der Polizisten versuchte der junge Mann sofort, vor den Beamten zu fliehen. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizeibeamten jedoch, den Flüchtigen festzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde in der Kleidung des Mannes eine größere Menge verschiedener Betäubungsmittel festgestellt.

Der junge Mann wurde in der Folge festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach eingehender Prüfung wurde durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Haftbefehl beantragt und der Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gebracht.



