Am Freitag dem 01.12.2023, in der Zeit von 12:20 h- 13:00 h entwendeten unbekannte Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer Kundin, als diese sich beim Einkauf in der LIDL-Filiale Saarwellingen befand. Die Polizeiinspektion Lebach weist vor diesem Hintergrund erneut darauf hin, Wertsachen beim Einkaufen nicht unbeaufsichtigt zu lassen und Handtaschen stehts verschlossen und nah am Körper mitzuführen.

Saarwellingen (ots) - Weiterhin wird in dieser Sache um die Übermittlung von sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 06881/5050 oder per E-mail

unter pi-lebach@polizei.slpol.de gebeten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell