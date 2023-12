Nachdem er sich zunächst mit Einverständnis der Eltern an einer bekannten Adresse aufhielt, fehlt von dem Jugendlichen Mike Helmholz seit Dienstag, 12.12.2023, jede Spur.

Schmelz/Ensdorf/Saarlouis (ots) - Mike ist ca 180 cm groß und schlank. Über seine Oberbekleidung ist nichts bekannt.



Eine Notlage wird nicht angenommen.



Der derzeitige Aufenthaltsort dürfte im Raum Ensdorf und Saarlouis (Innenstadt) angenommen.



Mitteilungen an die Polizeiinspektion Lebach (06881/505-0) oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- KD

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell