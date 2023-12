Am Samstagabend bemerkte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses im Keller seines Wohnanwesens eine starke Rauchentwicklung, deren Ursprung er selbst nicht ausfindig machen konnte.

Lebach (ots) - Der Mann lief daher sofort nach draußen und setzte einen Notruf ab. Die anderen Bewohner des Anwesens wurden durch die ausgelösten Rauchmelder alarmiert und begaben sich eigenständig in den Außenbereich.

Die Ursache für den Qualm konnte durch die eingesetzten Feuerwehrmänner schnell gefunden werden. Offensichtlich war eine im Lichtschacht des Kellers befindliche Laubschicht in Brand geraten. Der Brand konnte zum Glück schnell gelöscht werden, sodass keine Personen oder Sachen beschädigt wurden.

Ursache für den Ausbruch des Brandes war vermutlich eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe.



