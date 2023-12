Am frühen Nachmittag des 30.12.2023 begaben sich vermutlich zwei Kinder an ein Schulgebäude in der Dillinger Straße in Lebach und beschmierten Teile der Fassade mit orangener Acrylfarbe.

Lebach (ots) - Nachdem ein Zeuge die beiden Kinder bei der Tatausführung beobachtete und stellen wollte, flüchteten diese mit ihren Fahrrädern in Richtung Dillinger Straße.

Die beiden Kinder werden wie folgt beschrieben: Alter ca. 12 Jahre, 1 x blauer und 1 x schwarzer Anorak, schlanke Statur, beide trugen einen Fahrradhelm (davon 1 x weiß), schwarze Fahrräder mit groben Reifen (eventuell Mountainbikes)

Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.



