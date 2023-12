Unbekannte Täter begaben sich in den frühen Morgenstunden des 03.12.2023 auf das RAG-Gelände der stillgelegten Grube Nordschacht auf dem Hoxberg Lebach.

Lebach (ots) - Dort entwendeten sie Kupferkabel im Wert von geschätzt 10000EUR.

Beim Versuch ein Hochspannungskabel zu durchtrennen kam es zum Kurzschluss und die Täter verließen das Gelände.

Das Kupfer wird auf bisher unbekannte Art und Weise abtransportiert. Der Aufwand für die Reparaturkosten beläuft sich auf ca 4000 EUR.

Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Übermittlung von sachdienlichen Hinweisen unter der 06881/5050 oder per E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.



