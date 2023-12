Im Zeitraum vom 29.12.2023, 22:00 Uhr, bis 30.12.2023, 08:30 Uhr, wurde eine schwarze Mercedes A-Klasse im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Lebach, Schmelz (ots) - Es ist davon auszugehen, dass der Schaden durch einen anderen Pkw verursacht wurde und der Fahrzeugführer von der Örtlichkeit flüchtete.

Als Unfallort kommen die Krämerstraße in Hüttersdorf sowie das Krankenhaus Lebach (Haupteingang) in Betracht.

Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell