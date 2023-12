Am Samstag, den 09.12.23 wurde gegen 14:20 Uhr auf dem Parkplatz des Centershops in der Franz- Birringer- Straße 4 in Schmelz ein blauer Mercedes durch einen weißen Dacia beschädigt.

Schmelz (ots) - Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich die Kennzeichen. Er gab den Zettel mit den notierten Kennzeichen im Centershop ab.

Dieser Zeuge möge sich bitte bei der Polizei in Lebach unter der Tel.Nr.: 06881/5050 melden.



