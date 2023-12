++ Dreiste Unfallflucht ++

PI Leer/Emden (ots) - Am 06.12.2023 kam es gegen 10:20 Uhr in Bunde an der Boenster Straße zu einem Unfall mit anschließender Flucht des Beteiligten.



Der flüchtige Fahrzeugführer und eine 29-jährige Frau befuhren die Boenster Straße aus Richtung Boenster Hauptstraße kommend in Richtung Neuschanzer Straße.

Im Einmündungsbereich zur Tichelwarfer Straße mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten, da dort ein Sattelzug aus Richtung Kirchring kommend in die Boenster Straße einfahren wollte.

Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer eines grauen SUV mit Emsländer Kennzeichen setzte rückwärts, wahrscheinlich um dem LKW die Einfahrt zu ermöglichen, prallte aber dabei gegen den hinter ihm befindlichen Pkw der 29-jährigen Bunderin. An dem Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden.

Der ca. 180 cm große Fahrer des grauen SUV stieg aus seinem Fahrzeug aus, sah nach dem Schaden und rief der Frau etwas zu. Dabei sah die Frau, dass der Mann dunkelbraune kurze Haare hat und einen grauen Pullover mit Kapuze trug. Dann setzte der Verursacher sich in seinen Wagen und fuhr davon, bevor die Frau aus Bunde reagieren konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Dienststelle in Weener zu kontaktieren.



Polizeistation Weener 04951-914820