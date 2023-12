++Angriff auf Fußgänger++Handtaschenraub++Zwei Wohnungseinbrüche++ Angriff auf Fußgänger -Zeugensuche- Leer - Gegen 17:25 Uhr des Sonntages wurde auf der Großstraße ein 62-jähriger Fußgänger aus Leer von hinten angegriffen und stürzte zu Boden.

Leer (ots) - Als dieser sich wieder besinnen konnte, bemerkte er das Fehlen von Handy und Geldbörse. Das Opfer wurde durch die Raubtat leicht verletzt. Hinweise auf den Täter liegen zurzeit nicht vor. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.



Handtaschenraub -Zeugensuche-



Emden - Ein bisher unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 19:40 Uhr auf dem Gehweg in der Kirchstraße in Höhe der Johannes a Lasco Bibliothek ein älteres Paar überfallen und die Handtasche der 76-jährigen Frau aus Emden entwendet. Da sowohl der 80-jährige Mann als auch seine Begleiterin der Forderung des Täters zur Geldübergabe nicht nachkommen wollten, stieß der maskierte Täter beide um. Anschließend flüchtete der Täter dann mit der Handtasche. Beide Opfer standen sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurden leicht verletzt. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.



Zwei Wohnungseinbrüche



Emden - Am Sonntag ist in den späten Nachmittag- oder Abendstunden ein bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Friesenstraße eingedrungen und hat nach Durchstöbern der Wohnung nach bisherigem Kenntnisstand elektronische Unterhaltungsgeräte mitgenommen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro eingeschätzt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Sonntag in der Straße Osterhörn. Dort hat ein bisher unbekannter Täter nach dem Einstieg in das Wohnhaus sämtliche Zimmer durchsucht und dann diversen Schmuck entwenden können. Diese Tat ereignete sich auch in diesem Fall am später Nachmittag bis hin zu den Abendstunden. Die Schadenshöhe kann in diesem Fall noch nicht genau eingeschätzt werden.



