Diebstahl aus Wohnung ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Versuchter Raub

PI Leer/Emden (ots) - Diebstahl aus Wohnung



Leer- Anfang Dezember ist es in der Heisfelder Straße zu einem Diebstahl durch einen Betrüger

gekommen, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hatte.

Der Beschuldigte klingelte an der Haustür und gabt vor Messungen an den Leitungen

durchführen zu müssen. Anschließend entwendete er Bargeld in geringer dreistelliger Höhe aus

der Wohnung einer 83-jährigen Geschädigten.



Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht



Leer - Am Freitagabend, gegen 17:40 Uhr, ist eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem

Mercedes in der Oldenburger Straße kontrolliert worden, nachdem sie aufgrund ihrer auffälligen

Fahrweise gemeldet worden ist. Die Fahrzeugführerin stand deutlich unter dem Einfluss von

alkoholischer Getränke. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit

der Polizei in Verbindung zu setzen.



Versuchter Raub- Zeugen gesucht



Emden - Am Freitagabend, gegen 19:25, Uhr ist es in der Brückstraße zu einem versuchten

Raub zum Nachteil eines 76-jährigen Mannes gekommen. Das Opfer hat sich mit einem

Regenschirm gegen den unbekannten Täter zur Wehr gesetzt und ist dabei gestürzt. Der Täter konnte kein Diebesgut erlangen. Das Opfer verletzte sich bei dem Sturz am Kopf. Zeugen, die

Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



