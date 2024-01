++ Sachbeschädigung durch Feuer ++ Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person ++ Schwerer Verkehrsunfall Rhauderfehn - Sachbeschädigung durch Feuer Am 02.01.2024 um 15:55 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei ein brennender Altkleidercontainer im Gewerbegebiet in Ostrhauderfehn mitgeteilt.

PI Leer/Emden (ots) - Dieser Brand entstand vermutlich durch das Ab-rennen von Feuerwerkskörpern. Der Verursacher ist bislang unbekannt.



Leer - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am 02.01.2024 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es im Schreiberskamp Höhe Hausnum-mer 7 in 26789 Leer zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Pkw in Richtung Wessel-Onken-Weg und erfasste einen auf dem Gehweg laufenden Fußgänger. Dieser verletzte sich leicht. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Pkw unerlaubt vom Unfallort.



Hesel - Schwerer Verkehrsunfall



Am 02.01.2024 gegen 14:40 Uhr kam es auf der Stikelkamper Straße (Kreisstraße 3) in 26835 Hesel in Fahrtrichtung Hesel zu einem schweren Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 23-jährige Mann aus Holtland kam mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit dem Heck gegen eine Wallhecke und schleuderte zu-rück auf die Fahrbahn. Dort blieb der Pkw schwer beschädigt stehen. Der Verursacher verletzte sich schwer und wurde dem Krankenhaus zugeführt.



