++ Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht ++ Hesel - Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht Hesel - Ein 56-jähriger Mann aus Neukamperfehn war am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr mit seinem PKW auf der Landesstraße 24 (L 24) in Richtung Hesel unterwegs.

PI Leer/Emden (ots) - Eine 42-jährige Moormerländerin war mit ihrem PKW in dieselbe Richtung unterwegs. An der Einmündung in die Leeraner Straße musste die Frau vor einer rot geschalteten Ampelanlage warten. Der 56-Jährige erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug der Frau auf. Die 42-Jährige und ihre 17-jährige Tochter erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten fuhren mit ihren Fahrzeugen auf einen nahegelegenen Parkplatz und warteten auf die Polizei. Die Beamten bemerkten während der Unfallaufnahme Anzeichen auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest beim 56-Jährigen ergab einen Wert von 2,10 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.