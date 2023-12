Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 03.12.2023 ++ Betrunkener Fahrzeugführer ++ Zeugen zu einer Körperverletzung gesucht ++ Auseinandersetzungen bei privaten Feiern ++ Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten ++ Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus Betrunkener Fahrzeugführer Emden- Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Emden einen Transporter mit ausländischer Zulassung, der mit laufendem Motor auf dem Seitenstreifen der Autobahn A31 stand.

PI Leer/Emden (ots) - Bei der Kontrolle des 50jährigen Fahrzeugführers wurde mit 1,78 Promille eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



Zeugen zu einer Körperverletzung gesucht



Emden - In einer Gaststätte in der Großen Straße kam es am Samstagabend gegen 22:25 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann hat in der Kneipe zunächst eine Frau belästigt und anschließend deren Ehemann, der seiner Frau zur Hilfe kommen wollte, ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde und musste rettungsdienstlich versorgt werden.

Zeugen des Vorfalles setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.



Zwei Auseinandersetzungen bei privaten Feiern



Emden -Gleich mit zwei Auseinandersetzungen war die Emder Polizei am Samstagabend beschäftigt.

Am Samstagabend, gegen 23:25 Uhr, wurde bei einer Feier in der Langobardenstraße das dort tätige Personal aus einer Personengruppe heraus belästigt und beleidigt. Die Personengruppe konnte von Beamten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei mussten zwei Männer zur Feststellung ihrer Identität auf die hiesige Dienststelle verbracht werden. Dort beleidigte ein 27jähriger Emder auch die eingesetzten Beamten. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.



Emden -Bei einer zweiten Feier kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:50 Uhr in einem Vereinsheim im Emder Sielweg bei einer Geburtstagsfeier zu einer Auseinandersetzung der dort feiernden Personen. Dabei kam es unter den aus Emden und der Krummhörn stammenden Personen zu wechselseitigen Körperverletzungen. Auch bei diesen Vorfällen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.



Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten



Leer - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 0:05 Uhr in der Fußgängerzone in Leer zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Polizeibeamte waren dabei einen Sachverhalt aufzunehmen. Eine 52-jährige aus Leer hielt trotz mehrfacher Aufforderung den gebotenen Abstand nicht ein. Nach Androhung von Zwangsmaßnahmen gegen die Frau schlug die Beschuldigte unvermittelt einen Polizeibeamten mit der Faust in das Gesicht. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt.



Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus



Schwerinsdorf - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:33 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Oldenburger Straße in Schwerinsdorf in direkter Nachbarschaft eine ausgelöste Brandmeldeanlage und anschließend auch Brandgeruch bei einem leerstehenden Einfamilienhaus mit angrenzender Scheune. Die Ortsfeuerwehren aus Hesel und Schwerinsdorf wurden alarmiert und löschten einen Brand im Wohnzimmer.

Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung im Haus kam es zu einer geschätzten Schadenshöhe von 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:



