++Verkehrskontrolle mit nicht alltäglichem Ergebnis (Fotos)++Verkehrsverstöße++Unfallfluchten (2)(1Foto)++ Unfälle mit alleinbeteiligten Personen++ Leer/BAB 31 - Verkehrskontrolle mit nicht alltäglichem Ergebnis Am 05.12.2023 führten Kräfte der Verfügungseinheit der Polizei Leer/Emden Kontrollen im Straßenverkehr durch und führten gegen 14:32 Uhr auch eine Überprüfung eines niederländischen Lkw durch auf dem Parkplatz "Rheiderland" durch.

PI Leer Emden (ots) - Der Lkw mit Anhänger hatte Metallschrott und Metallspäne geladen und wies in der Vorkontrolle schon Anzeichen einer möglichen Überladung auf. Die anschließende Wägung des Gespannes ergab eine nicht alltägliche Situation. Obwohl die genutzte und geeichte Waage für ein Gesamtgewicht von 50 Tonnen ausgelegt ist, zeigte sie bei dem Gespann nicht an. So war es erforderlich, den Lkw und den Anhänger getrennt auf die Waage zu stellen. Dabei wurde festgestellt, dass das Gespann die erlaubten 40 Tonnen um 40,1 Prozent überschritten hatte und ein Gesamtgewicht von 56040 Kilogramm auf die Waage brachte. Das Gespann konnte unter diesen Umständen die Fahrt nicht fortsetzen, so dass der Fahrer einen der geladenen Container abladen musste. Die Polizei hat ein Bußgeldverfahren eingeleitet, dem sich nicht nur der Fahrer, sondern auch der Verantwortliche der Transportfirma stellen muss.



Inspektionsbereich - Verkehrsverstöße



Am 05.12.2023 führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden an verschiedenen Örtlichkeiten verdachtsunabhängige Verkehrskontrollen durch und stellten die verschiedensten Verstöße fest. Bei einer Kontrolle auf der BAB 31 um 19:42 Uhr im Bereich Jemgum einen Pkw-Fahrer fest, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. In diesem Fall war die ursprüngliche ausländische Fahrerlaubnis des 56-jährigen Fahrzeugführers abgelaufen. Dieses Umstandes war er sich aber offensichtlich bewusst, denn er händigte den Einsatzkräften einen Vordruck aus, der eine internationale Fahrerlaubnis darstellen sollte. In diesem Fall handelte es sich aber um ein reines Fantasie-Dokument. Der Mann mit Wohnsitz in Moormerland muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und bezüglich einer Urkundenfälschung verantworten.

Bei einer Kontrolle auf der BAB 31 in Höhe der AS Leer-West gegen 11:44 Uhr wurde ein Verstoß festgestellt bei der Kontrolle eines Pkw, welcher Tönungsfolie nicht ordnungsgemäß angebracht hatte. Nachträglich angebrachte Tönungsfolien sind auf den Scheiben der Fahrer und Beifahrerseite aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ein 23-jähriger Weeneraner ignorierte diese Vorschrift und muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Zudem kam es im Stadtbereich von Leer zu einem Rotlichtverstoß, einer missbräuchlichen Nutzung von roten Kennzeichen und in Weener zu einem Verstoß, bei welchen die verpflichtende Hauptuntersuchung eines Pkw bereits mehr als 8 Monate zurücklag.

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden werden im gesamten Inspektionsbereich diese verdachtsunabhängigen Kontrollen weiterführen.



Hesel/ Emden - Unfallfluchten (1 Foto)

Am 05.12.2023 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Im Brink" in Hesel zu einer Unfallflucht, bei welchem ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten PKW Mercedes C-Klasse in schwarz beschädigte. An dem neuwertigen Auto wurde der Kotflügel vorne rechts angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Zeit vom 05.12.2023, 21:30 Uhr bis zum 06.12.2023, 07:30 Uhr in Emden an der Pillauer Straße. In Höhe der Hausnummer 5 geriet ein unbekannter Fahrzeugführer auf seinem Fahrstreifen zu weit nach rechts und streifte einen dort geparkten Pkw VW Golf Plus. Dabei wurde bei dem VW der Radkasten vorne links eingedellt und Kratzer am linken Heck verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, zu den jeweiligen Sachverhalten melden sich bitte bei den zuständigen Dienststellen in Hesel oder Emden.



Uplengen/Westoverledingen/Hesel - Unfälle mit alleinbeteiligten Personen



Unfälle haben die verschiedensten Ursachen. Vor allem im Winter können schnee-oder eisglatte Straßen, nicht angepasste Geschwindigkeit oder Wildwechsel zu Unfällen führen. Allein in der Zeit vom 04.12.2023 bis zum 05.12.2023 kam es zu drei Unfällen mit alleinbeteiligten Personen, bei denen die Unfallursache nach bisherigen Erkenntnissen auf einer dieser Gründe zurückzuführen sein können.

Bereits am 04.12.2023 kam es um 10:30 Uhr in Uplengen auf der Oldendorfer Straße zu einem Unfall mit einer alleinbeteiligten Person. Eine 34-jährige Frau aus Uplengen befuhr die Oldendorfer Straße aus Remels kommend in Fahrtrichtung Großoldendorf und kam in Höhe der Hausnummer 38 aufgrund von Wildwechsel nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie gegen einen dort befindlichen Baum und wurde schwer verletzt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden, wodurch eine Bergung erforderlich wurde.

In Westoverledingen kam es am 05.12.2023 gegen 07:15 Uhr auf der Straße "Krummäcker" zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten 20-jöhrigen Fahrzeugführer aus Westoverledingen. Der junge Mann befuhr die Straße in Fahrtrichtung Steenfelde, kam auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Dabei zog sich der Fahrer eine schwere Knie und Schulterverletzung zu und musste rettungsmedizinisch versorgt werden. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Zu einem weiteren Unfall kam am es am 05.12.2023 um 07:55 Uhr auf der Dorfstraße in Hesel. Eine 31-jährige Frau aus Hesel befuhr die Dorfstraße in Fahrtrichtung Holtland und verlor in einer Linkskurve, vermutlich wegen schneeglatter Straße, die Kontrolle über ihren Pkw. Dadurch prallte sie gegen einen Baum und wurde verletzt. Die Frau wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste anschließend geborgen werden.



