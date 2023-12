++Auffahrunfall verursacht++Dreister Taschendiebstahl- Zeugen gesucht++Sachbeschädigung an Pkw++ Westoverledingen - Auffahrunfall verursacht Am 06.12.2023 befuhr eine 55-jährige Frau aus Papenburg gegen 15:40 Uhr die Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Papenburg.

PI Leer Emden (ots) - Im Bereich der Gemarkung Völlenerfehn kam es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und einer Staubildung, weshalb die Papenburgerin ihr gefahrene Geschwindigkeit reduzieren musste. Ein hinter befindlicher 38-jähriger Mann aus Westoverledingen registrierte die Gesamtumstände nicht rechtzeitig und prallte auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auf. Bei dem Heckaufprall wurde die 55-jährige Frau leicht verletzt. Verletzungen des 38-jährigen wurden nicht bekannt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, wodurch eine Bergung der Fahrzeuge erforderlich wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass der 38-jährige Westoverledinger nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde zusätzlich zum Unfallaufnahmeverfahren ein Strafverfahren eingeleitet.



Leer - Dreister Taschendiebstahl - Zeugen gesucht



Am 06.12.2023 kam es gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Papenburger Straße 11 zu einem dreisten, aber im Nachhinein erfolglosen, Handtaschendiebstahl. Eine 73-jährige Leeranerin befand sich an der genannten Örtlichkeit und hatte sich nach ihrem Einkauf in ihren Pkw gesetzt. Dabei stellte sie ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Als sie gerade mit dem Pkw losfahren wollte, öffnete eine ihr unbekannte männliche Person die Beifahrertür, entnahm die Handtasche und ging weg. Zur Person konnte die Geschädigte nur berichten, dass der der Mann dunkle Haare hatte und dunkle Bekleidung trug. Ca. zwei Stunden nach dem Vorfall teilte die Geschädigte mit, dass Ihre Handtasche auf dem Parkplatzgelände des Lebensmitteldiscounters gefunden worden sei und alle Gegenstände in der Handtasche vollzählig enthalten waren. Da in der Tasche kein Bargeld vorhanden war und der Täter die restlichen Gegenstände nicht nutzen konnte, warf er die Sachen einfach komplett weg. Zeugen, die zur genannten Zeit an der Örtlichkeit waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.



Emden - Sachbeschädigung an Pkw



In der Zeit vom 05.12.2023, 21:15 Uhr bis zum 06.12.2023, 13:40 Uhr kam es in der Max-Windmüller-Straße in Höhe des dortigen Kindergartens zu einer Sachbeschädigung an einem neuwertigen Pkw VW. Ein unbekannter Täter beschädigte die rechte Seite des Fahrzeuges mit einem spitzen Gegenstand und zog einen deutlichen Lackkratzer über die gesamte Fahrzeuglänge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.



Hinweise bitte an die Dienststellen unter:



Polizei Leer 0491-976900



Polizei Emden 04921-8910



Autobahnpolizei Leer 0491-960740



Polizeistation Borkum 04922-91860



Polizeistation Bunde 04953-921520



Polizeistation Filsum 04957-928120



Polizeistation Hesel 04950-995570



Polizeistation Jemgum 04958-910420



Polizeistation Moormerland 04954-955450



Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680



Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230



Polizeistation Uplengen 04956-927450



Polizeistation Weener 04951-914820



Polizeistation Westoverledingen 04955-937920