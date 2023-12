++ Ladendiebstähle (3) ++ versuchter Aufbruch eines Baucontainers ++ Kupferdiebstahl ++ Sachbeschädigung an Jugendhaus ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall ++ versuchter Betrug beim Autokauf ++ Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch ++ Mann im Gleisbett ++ Verkehrsunfallflucht ++ Leer - Ladendiebstahl Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr entwendete ein 21-jähriger Mann aus Rhede zwei Packungen Parfüm in einem Wert von ca. 130 Euro aus einer Drogerie in der Mühlenstraße.

PI Leer/Emden (ots) - Beobachtet wurde der Mann bei seiner Tat durch die Mitarbeiterinnen des Geschäfts, welche ihn nach dem Passieren des Kassenbereichs ansprachen und die Polizei riefen. Die Polizeibeamten stellten seine Identität fest und leiteten ein Strafverfahren ein.



Leer - Ladendiebstahl



Am Montagabend gegen 18:00 Uhr entwendete ein 21-Jähriger aus Westoverledingen in einer Parfümerie in der Mühlenstraße Parfüm im Wert von 86 Euro. Auch dieser Mann wurde bei seiner Tat durch Angestellte beobachtet und auf die Tat angesprochen. Die Polizei nahm vor Ort den Sachverhalt auf. Gegen den 21-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.



Emden Ladendiebstahl



Am Montagabend um 19:50 Uhr wurden ein 27-jähriger Mann und seine 32-jährige Komplizin in einem Lebensmitteldiscounter in der Hansastraße von einem angestellten Ladendetektiv dabei beobachtet, wie diese zwei Flaschen Alkohol und eine Flasche Öl im Gesamtwert von ca. 73 Euro entwendeten. Nach Passieren des Kassenbereichs wurden die Diebe von dem Ladendetektiv angesprochen, in ein Büro gebeten und die Polizei verständigt. Beide Beschuldigten müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Leer - versuchter Aufbruch eines Baucontainers

In der Tatzeit von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen, 08:15 Uhr, versuchen Unbekannte die Tür eines Baustellenwagens in der Schillerstraße aufzuhebeln. Die Tat blieb beim Versuch, es wurde kein Diebesgut entwendet. Durch die Aufbruchsversuche entstand ein Schaden von ca. 550 Euro an dem Baucontainer. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, die polizeilichen Ermittlungen zur Täterfindung eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden geben sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Weener - Kupferdiebstahl



Zu einem Diebstahl von Kupfer kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02:30 Uhr in der Industriestraße. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle. Dort gelagerte Kupferteile und -paletten mit Kupferdrähten wurden mittels eines zuvor ebenfalls entwendeten Anhängers abtransportiert. Eine genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer in besagter Nacht Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Moormerland - Sachbeschädigung an Jugendhaus

Im Tatzeitraum vom vergangenen Freitagabend 20:00 Uhr bis Montagmorgen 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Nebeneingangstür und Jalousie auf der Rückseite eines Jugendhauses in der Heinrich-Lübke-Straße. Durch die Beschädigungen entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.



Moormerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 11.12.2023 wurde um 23:05 Uhr von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass ein 23-jähriger aus Moormerland keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Der junge Mann befuhr mit einem PKW Mercedes die Timmeler Straße. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde gegen die 21-jährigen Halterin des Fahrzeuges aus Filsum wegen des Zulassens vom Fahren ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Fahrzeug eingeleitet.



Leer - Verkehrsunfall



Am Montagmorgen um 10:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen und einem Fußgänger. Ein 81-jähriger Mann aus Weener befuhr mit seinem VW T-Roc die Friesenstraße in Fahrrichtung Kreuzung Bummert. Vor einem Fußgängerüberweg bremste der 81-Jährige, um einen 43-jährigen Mann aus Ihlow den Überweg überqueren zu lassen. Dies übersah eine 20 Jahre alte Frau aus Leer mit ihrem Renault Clio zu spät und fuhr dem T-Roc hinten auf. Durch die Kollision wurde der VW T-Roc gegen den Fußgänger geschoben, woraufhin dieser sich leicht mit Prellungen und Schürfwunden verletzte. Die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich jeweils auf ca. 2500 Euro.



Emden - Versuchter Betrug beim Autokauf



Am vergangenen Sonntag um 13:40 Uhr kam es zu einem versuchten Betrug beim Autokauf. Der Verkäufer eines VW Polo inserierte sein Fahrzeug auf einer Internetplattform. Kurz nach Einstellung des Inserates meldete sich ein potenzieller Käufer. Dieser wollte das Fahrzeug nach angeblicher Überweisung des Kaufpreises über eine Spedition abholen lassen und forderte den Verkäufer dazu auf, für den Spediteur in Vorkasse zu gehen. Dies lehnte der Verkäufer ab und brach den Kontakt zum angeblichen Käufer ab.

An dieser Stelle warnt die Polizei erneut ausdrücklich davor, bei angeblichen Geschäften, wo der Verkäufer in Vorkasse wegen einer Leistung gehen soll, keine Überweisungen zu tätigen und zur Polizei zu gehen, um Anzeige zu erstatten.



Emden - Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

In der Tatzeit von Sonntagabend, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen, 05:15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe einer Tür einer Grundschule in der Theodor-Fontane-Straße eingeschlagen. Die Täter verschafften sich durch die eingeschlagene Scheibe Zutritt in die Grundschule und schlugen hier eine weitere Scheibe einer Tür ein. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise auf entwendete Gegenstände konnten nicht erlangt werden. Zeugen oder Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.



Emden - Mann im Gleisbett



Am Montagabend um 21:45 Uhr hielt sich ein 30-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn aus unerklärlichen Gründen im Gleisbett des Bahnhofs Emden auf. Er wechselte die Gleise und lief im Gleisbett hin und her. Ein aus dem Bahnhof herausfahrender Zugführer meldete den Mann. Da der Mann nicht aus dem Gleisbett herauskommen wollte und einem durch eingesetzte Polizeibeamte ausgesprochenem Platzverweis ebenfalls nicht nachkam wurde er schließlich in Polizeigewahrsam genommen. Zu einer Verspätung im Bahnverkehr kam es durch den Vorfall nicht.



Emden - Verkehrsunfallflucht



Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagmorgen in der Zeit von 05:50 Uhr bis 06:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Skoda befuhr die Eggenastraße in Emden in Richtung Auricher Straße. Der Fahrzeugführer übersah einen die Auricher Straße kreuzenden 28-Jährigen aus Emden mit seinem Fahrrad. Es kam zur Kollision und der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.