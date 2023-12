++ Ladendiebstahl ++ Ladendiebstahl mit Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis (2) ++ Werkstattbesuch wird zum Verhängnis ++ Verkehrsunfallfluchten (3) ++ Verkehrsunfall mit Streifenwagen ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Randaliererin beim Krankenhaus ++ Zeugenaufruf aufgrund von gefährdender Fahrweise einer Fahrzeugführerin ++ Emden - Ladendiebstahl Am Montag um 13:30 Uhr wurde in einem Lebensmitteldiscounter in der Hansastraße ein 25-Jähriger aus Emden dabei beobachtet, wie er einen Sechserträger Bier und Wodka im Wert von 12,99 Euro in seinen Rucksack verstaute und die Einkäufe an der Kasse nicht bezahlte.

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - Nach Verlassen des Geschäfts wurde der Beschuldigte durch einen Mitarbeiter angesprochen und in ein Büro gebeten. Hinzugerufene Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren ein.



Emden - Ladendiebstahl mit Widerstand gegen Polizeibeamte



Am Mittwochabend um 23:00 Uhr betraten ein 27-Jähriger aus Leer, eine 22-Jährige aus Wilhelmshaven und ein 52-Jähriger aus Emden eine Tankstelle in der Neutorstraße. Von einem Gast der Tankstelle wurde der 27-Jährige dabei beobachtet, wie er mit einer Flasche Alkohol die Tankstelle verließ, ohne diese zu bezahlen. Die beiden anderen Personen lenkten das Personal der Tankstelle zu dieser Zeit ab. Als schließlich die beiden anderen Personen ebenfalls die Tankstelle verließen, folgte der Zeuge den Personen und sprach sie auf den Diebstahl an. Unter Androhung von Polizei wurde die Flasche Alkohol ausgehängt. Die Personen flüchteten dann stadtauswärts über die Neutorstraße. Hinzueilende Polizeibeamte konnten die Personengruppe im Umkreis der Tankstelle feststellen und zur Tat befragen. Während der Sachverhaltsaufnahme und Identitätsfeststellung kam es durch den 27-Jährigen zu einer Widerstandshandlung und ausgesprochenen Beleidigungen. Zwecks der Identitätsfeststellung wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich durch Tritte in Richtung der Polizeibeamten. Schließlich wurde der Beschuldigte in Polizeigewahrsam genommen. Verletzt wurde durch die Tathandlung niemand. Der 27-Jährige muss sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Gegen seine Komplizen wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls eingeleitet.



Leer - Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis



Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochmittag um 11:35 Uhr in der Papenburger Straße stellte sich bei einem 53-jährigen Mann aus Leer mit seinem VW Golf heraus, dass der ausgehändigte Führerschein eine Totalfälschung war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren eingeleitet.



Bei einer Kontrolle am Mittwochabend um 18:10 Uhr auf der Autobahn 31 wurde bei einem 37-jährigen Mann aus Dänemark ebenfalls ein gefälschter polnischer Führerschein ausgehändigt. Eine Fahrerlaubnis für seinen geführten PKW Honda Civic lag nicht vor. Auch gegen diesen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



Jümme - Werkstattbesuch wird zum Verhängnis



Als am Mittwochmittag um 11:45 Uhr ein 61-Jähriger Deterner mit seinem beschädigtem Daimler Chrysler zu einer Werkstatt in der Samtgemeinde Jümme fuhr und um einen Reifenwechsel bat, wurde die Polizei hinzugerufen, weil das Fahrzeug nicht mehr verkehrstüchtig war und eine Reparatur nicht durchgeführt werden konnte. Außerdem wollte der Deterner mit seinem Fahrzeug wieder wegfahren. Während der Kontrolle durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Uplengen - Verkehrsunfallflucht



Am Dienstagnachmittag um 16:15 Uhr kam es auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels beabsichtigte der 71-jährige Geschädigte aus Apen mit seinem Volvo XC70 in schwarz von der Autobahn abzufahren, als sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seiner Sattelzugmaschine von der linken auf die rechte Fahrspur einordnete. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an der Fahrerseite des Volvos Schaden entstand. Verletzt wurde durch die Kollision glücklicherweise niemand.



Hesel - Verkehrsunfallflucht



Am Mittwochnachmittag um 16:05 Uhr befuhr die 35-jährige Geschädigte aus Hesel mit ihrem weißen Ford Tourneo die Kiefelder Straße in Richtung Hesel. Ein aus entgegenkommender Richtung sich nähernder grüner VW Pickup fuhr so weit mittig, dass die Geschädigte mit ihrem Fahrzeug auf den Grünstreifen ausweichen musste. Eine Kollision konnte trotzdem nicht vermieden werden. Der bislang unbekannte Fahrer des grünen Pickups entfernte sich daraufhin zügig von der Unfallstelle. Der besagte flüchtige PKW müsste eine Beschädigung am linken Außenspiegel besitzen.



Emden - Verkehrsunfallflucht



Am Mittwochmorgen in der Zeit von 06:30 Uhr bis 07:30 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz einer Gebäudereinigungsfirma in der Württemberger Straße abgeparkter grauer VW Golf durch einen bislang unbekannten Verursachenden im Rahmen eines Verkehrsunfalles beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.



Zeugen oder Hinweisgeber der Verkehrsunfallfluchten werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Leer - Verkehrsunfall mit Streifenwagen



Am Mittwochabend um 19:10 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Verfügungseinheit Leer unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn aufgrund eines dringenden Einsatzes die Deichstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Ein entgegenkommender 40-jähriger Mann aus Leer befand sich mit seinem Dacia Logan auf dem linken Abbiegestreifen der Deichstraße und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 436 in Richtung Papenburg abzubiegen. Beim Anfahren erkannte der 40-Jährige den entgegenkommenden vorfahrtberechtigten Streifenwagen zu spät und kollidierte mit der Fahrerseite des Fahrzeugs. Der 27-jährige Fahrzeugführer des Einsatzfahrzeuges und seine 26-jährige Mitfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auch der Fahrer des Dacias wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.



Ostrhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr



Ein 19-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn befuhr am Mittwochabend um 20:00 Uhr mit einem silbernen VW Caddy die Freitagstraße-Nord in Fahrtrichtung Langholt. In einer Rechtskurve auf Höhe des Reithamweges kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Feld und kam schließlich in der Hecke eines Anwohners zum Stehen. Ein hinter der Hecke stehender VW Golf wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Mannes. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Leer - Randaliererin beim Krankenhaus



In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 03:00 Uhr randalierte eine 35-jährige Frau aus Westoverledingen in einem Krankenhaus in der Kirchstraße. Durch hinzugerufene Polizeibeamte wurde der Frau ein Platzverweis erteilt. Diesem kam sie nicht nach, weshalb sie schließlich mit zur Dienststelle genommen wurde und die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle verbrachte.



Zeugenaufruf aufgrund von gefährdender Fahrweise einer Fahrzeugführerin



Über Notruf wurde am Mittwochabend um 18:30 Uhr ein schwarzer VW Golf mit Wilhelmshavener Städtekennung gemeldet, welcher durch seine auffällige Fahrweise im Straßenverkehr auffiel. Die Fahrzeugführerin fuhr auf einer Strecke von aus Emden über die A31 nach Veenhusen und über Hesel und Remels weiter in Richtung Oltmannsfehn immer wieder in den Gegenverkehr und Schlangenlinien auf gerader Strecke. Bei einer Polizeikontrolle konnten bei der 64-jährigen Fahrzeugführerin aus Wilhelmshaven keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen gewonnen werden. Durchgeführte Tests verliefen negativ. Laut Zeugenangaben soll es durch die Verursacherin zu mehreren "Beinahe-Unfällen" gekommen sein. Geschädigte dieser "Beinahe-Unfällen" oder weitere Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesmoor (Tel.: +49 4944 91405-0) in Verbindung zu setzen.



