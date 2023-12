Leer - Diebstahl von Geldbörse mit Verwertungstat Am 14.12.2023 gegen 11:00 Uhr nutzten unbekannte Täter einen vermutlich günstigen Moment und beobachteten, wie eine 33-jährige Frau aus Moormerland ihren PIN beim Bezahlen ihrer Einkäufe in einem Lebensmittelgeschäft im Osseweg eingab.

PI Leer/Emden (ots) - Im Anschluss entwendeten die unbekannten Täter die Geldbörse aus dem unverschlossenen PKW der Geschädigten, während diese ihren Einkaufswagen zurückschob. Am Abend stellte die 33-Jährige fest, dass zweimal 500 Euro von ihrem Konto abgehoben wurden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen zur Täterfindung dauern an.



Jemgum - Garagenbrand



Am Freitagabend um 21:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Pappelstraße zu einem Brand in einem Nebenraum einer Garage. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Ditzum und Critzum vollständig gelöscht werden. Die Ermittlungen zum Entstehen des Brandes wurden aufgenommen. Durch den Brand entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro.



Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht



Am 15.12.2023 um 05:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße, Einmündung Kirchstraße. Ein 22-Jähriger aus Ostrhauderfehn beabsichtigte mit seinem Fahrrad eine Fahrradfurt zu überqueren und wurde von einem aus der Kirchstraße kommenden PKW der Marke VW Golf in schwarz mit Cloppenburger Kennzeichen übersehen. Der 22-Jährige musste dem Fahrzeug ausweichen, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Der PKW entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Idafehn, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.



Leer - Verkehrsunfallflucht



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Freitagmorgen in der Zeit von 07:00 Uhr bis 09:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Augustenstraße abgestellten schwarzen Hyundai Grand Santa Fe. Am Hyundai entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von ca. 800 Euro im Bereich der Heckstoßstange.



Leer - Verkehrsunfallflucht



Am vergangenen Freitag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die heruntergelassene Schranke vor dem Ledasperrwerk im Osseweg. An der Schranke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.



Weener - Verkehrsunfallflucht



Am Freitag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Leegefehn vermutlich beim Ausparken einen Zaun und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Am Zaun entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.



Emden - Verkehrsunfallflucht



Am Freitagmittag in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:10 Uhr wurde in der Johann-Wessels-Straße durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein abgestellter PKW Ford Fiesta in Gelb am linken Kotflügel beschädigt.



Emden - Verkehrsunfallflucht



Im Zeitraum vom 15.12.2023 um 16:00 Uhr bis 17.12.2023, 18:10 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsunfallflüchtiger in der Großen Straße vermutlich beim Ein- und Ausparkvorgang den dort abgestellten blauen VW Golf des Geschädigten.



Bei allen Verkehrsunfallfluchten werden Zeugen und Hinweisgeber gesucht. Diese werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Emden - Sachbeschädigung an PKW



In der Zeit vom 15.12.2023 um 21:00 Uhr bis 16.12.2023 um 14:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter den linken Außenspiegel sowie den Scheibenwischer eines in der Eduard-Mörike-Straße abgestellten violetten VW Touran. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.



Moormerland - Trunkenheitsfahrt



Am Sonntagabend um 22:15 Uhr kontrollierten Beamte einen grauen Audi A6 in der Friesenstraße. Während der Kontrolle stellte sich bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer aus Moormerland heraus, dass dieser sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,11 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt.



Weener - PKW im Graben



Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr befuhr ein 49-jährige Fahrzeugführer aus Weener mit seinem Lexus die Industriestraße aus Fahrtrichtung B436. In einer Rechtskurve vor der Brücke "Buschfelder Sieltief" kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und landete in dem Sieltief. Der 49-Jährige konnte sich rechtzeitig alleine aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt aufgrund einer Unterkühlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug versank fast vollständig und wurde durch die Feuerwehr und einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis



Bei einer Kontrolle eines 40-jährigen Emders wurde am Samstag um 16:40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße festgestellt, dass dieser sein Fahrzeug führte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.



Moormerland - Besitz von unerlaubter Pyrotechnik



Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung auf den Besitz und Handel größerer Mengen von pyrotechnischen Gegenständen wurde am 15.12.2023 um 22:30 Uhr in der Wohnung eines 22-Jährigen aus Moormerland durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung konnten größere Mengen erlaubnispflichtiger Pyrotechnik aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Emden - Brand eines Altkleidercontainers



Am 17.12.2023 gegen 00:45 Uhr setzen unbekannte Täter einen Altkleidercontainer im Früchteburger Weg in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die Brandermittlungen eingeleitet.



Emden - Brand eines Altkleidercontainers



Bereits am Vorabend den 16.12.2023 kam es gegen 23:00 Uhr in der Gotenstraße zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Auch dieser Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.



Hinweise bitte an die Dienststellen unter:



