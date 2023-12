++Schwerer Verkehrsunfall++Unfall zwischen Pkw und E-Scooter++Auffahrunfall++ Ostrhauderfehn/Langholt - Schwerer Verkehrsunfall Am 29.12.2023 wurde gegen 03:49 Uhr bei der Polizei gemeldet, dass es auf der Langholter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei.

PI Leer/Emden (ots) - Eingesetzte Kräfte der Polizei Leer stellten an der Unfallörtlichkeit fest, dass ein männlicher Fahrzeugführer mit einem Pkw BMW aus Verden nach bisherigen Erkenntnissen mit höherer Geschwindigkeit die Langholter Straße in Fahrtrichtung Dorfstraße befuhr. In Höhe der Straße "Bussweg" kam der noch nicht sicher identifizierte Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den dortigen Grünstreifen und den danebenliegenden Radweg und kollidierte dann mit einem dortigen Baum. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw so stark beschädigt, dass der verunfallte Mann im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Durch die Feuerwehr wurde der lebensgefährlich verletzte Mann aus dem Fahrzeug geborgen. Nachdem der Unfallbeteiligte vor Ort rettungsmedizinisch versorgt wurde, erfolgte durch den eingesetzten Rettungsdienst die Verbringung in ein Krankenhaus. Der schwer beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen gesichert. Die Polizei Leer hat das Unfallgeschehen dokumentiert und eine spezialisierte Unfallaufnahme durchgeführt. Zudem wurden die Ermittlungen zu Unfallursache eingeleitet. Die Polizei Leer bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Verunfallten machen können, die Leeraner Wache zu kontaktieren.



Emden - Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Am 28.12.2023 kam es gegen 17:18 Uhr auf der Larrelter Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 23-jährige Frau aus der Krummhörn in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war und die Absicht hatte nach rechts auf die Autobahn 31 abzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 26-jährige Emderin, die mit einem E-Scooter den dortigen Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Frauen, wobei die 26-jährige verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.



Emden - Auffahrunfall



Am 28.12.2023 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Auricher Straße, Fahrtrichtung stadtauswärts, zu einem Auffahrunfall in Höhe einer Lichtzeichenanlage in Höhe der Autobahnanschlussstelle Emden/Mitte. Eine 22-jährige Emderin und eine 51-jährige warten hintereinander an der Anlage verkehrsbedingt bei Rotlicht. Als die Ampel auf Grün umschaltet fuhr die 51-jährige Frau auf den vor ihr befindliche Pkw der 22-jährigen auf. Bei dem Aufprall wurde die 52-Beifahrerin im Pkw der 22-jährigen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der aber deren Fahrbereitschaft nicht einschränkte. Die Emder Polizei hat den Unfall aufgenommen.



