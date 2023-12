++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Küchenbrand ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht ++ Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten ++ Leer - Körperliche Auseinandersetzung Leer - Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen auf der Nessebrücke nahe des Ernst-Reuter-Platzes.

PI Leer/Emden (ots) - Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort trafen die Beamten auf fünf Männer, die angaben, von Personen einer anderen Gruppe geschlagen worden zu sein. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche sowie junge Erwachsene gehandelt haben. Die Täter konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die fünf Opfer verhielten sich gegenüber den Beamten unkooperativ, was die Aufnahme der Ermittlungen erschwerte. Die Männer erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden sollten. Weil sich die Männer auch gegenüber dem Rettungsdienst aggressiv verhielten, musste deren Behandlung abgebrochen werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.



Leer - Küchenbrand



Leer - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind Samstagabend gegen 17:25 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Frankenstraße alarmiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand in der Küche ein Schwelbrand, der eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung verursachte. Die Bewohner befanden sich zu der Zeit nicht in der Wohnung. Bei den Löscharbeiten barg die Feuerwehr zwei tote Katzen, die womöglich durch die starke Raucheinwirkung starben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt.



Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht



Westoverledingen - Eine 42-Jährige aus Westoverledingen war am Samstagabend gegen 17:55 Uhr mit ihrem PKW in der Straße Krummspät unterwegs, als sie womöglich wegen ihrer Alkoholisierung mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere parkende Fahrzeuge beschädigte. Die Frau prallte mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen einen VW, an dem ein Anhänger angekoppelt war. Durch den Aufprall wurde der Anhänger gegen einen Audi geschoben. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Ein Atemalkoholtest bei der 42-Jährigen ergab einen Wert von 1,62 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher.



Emden - Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten



Emden - Am Sonntagmorgen gegen kurz nach 03:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, in der Wolthuser Straße einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Beschädigungen und Spuren einer Explosion am Automaten fest. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte der Täter kein Diebesgut erlangen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.



