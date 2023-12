++Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallfluchten (Zeugen gesucht) ++ Trunkenheitsfahrt Moormerland - Am 15.12.2021 wurde durch die Polizei gegen 23:20 Uhr in der "Koloniestraße" eine Trunkenheitsfahrt festgestellt.

PI Leer/Emden (ots) - Im Zuge einer Verkehrskontrolle führte die 36-jährige Fahrerin des kontrollierten PKW einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 1,19 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Emderin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Verkehrsunfallfluchten (Zeugen gesucht)



Emden- Am 15.12.23 wurde gegen 21:25 Uhr in der "Kranstraße" ein geparkter Ford Focus in schwarz bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der PKW war am Fahrbahnrand geparkt und wurde nach Angaben einer bislang unbekannten Zeugin durch einen schwarzen Mercedes Benz beschädigt. Der Nutzer des Mercedes Benz entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Die unbekannte Zeugin und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.



Emden- Bereits am Dienstag dem 12.12.23 kam es gegen 08:20 Uhr auf der "Petkumer Straße" zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Dabei befuhr eine 58-jährige Emderin den Radweg ordnungsgemäß in Richtung Borsum. Ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer kam der Emderin entgegen und stieß mit ihr zusammen. Die Emderin stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben:



- schlanke Statur

- ca. 35 Jahre alt

- dunkle Bekleidung

- Kapuzenpullover und schwarze Handschuhe

- schwarzer Oberlippenbart

- Herrenfahrrad (E-Bike)



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.



