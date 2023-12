++Rauchentwicklung in Altenwohnheim ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Fahren ohne Versicherungsschutz++ Rauchentwicklung in Altenwohnheim Leer- Am 16.12.2023 wurde gegen 18:55 Uhr ein Brand in einem Altenwohnheim im "Eidtmannsweg" gemeldet.

PI Leer/Emden (ots) - Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Adventskranz im Zimmer einer Anwohnerin entzündet. Der Brand konnte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der betroffene Flur durch Feuerwehr und Polizei evakuiert. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand kein Sachschaden.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Leer- Am 16.12.2023 kam es gegen 16:30 Uhr in Leer zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Leeraner befuhr mit einem Fahrrad die "Groninger Straße" und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der Leeraner blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Fahren ohne Versicherungsschutz



Leer- Am 17.12.2023 führte die Polizei gegen 03:30 Uhr eine Verkehrskontrolle im "Eichenweg" durch. Im Laufe der Kontrolle wurde festgestellt, dass das kontrollierte Auto ohne eine bestehende Pflichtversicherung genutzt wurde. Dem 26-jährigen Leeraner wurde die Weiterfahrt untersagt. Fahrer und auch Halter des PKW müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



