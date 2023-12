Presse - 06.12.2023 ++ Lüneburg Lüneburg - beim Ausparken Pkw übersehen - mehrere geparkte Pkw touchiert - 19.000 Euro Sachschaden Ein Sachschaden von gut 19.000 Euro verursachte eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai in den Abendstunden des 05.12.23 in der Egerstorffstraße.

Lüneburg (ots) - Die Frau hatte gegen 19:45 Uhr beim Ausparken einen herannahenden Pkw VW übersehen, so dass es zur Kollision kam. Durch den Aufprall kollidierte der Hyundai in der Folge mit drei weiteren geparkten Pkw BMW, Mercedes-Benz und Renault. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.



Lüneburg - notorischer Ladendieb - Lachs, Süßigkeiten & Käse



Erneute beim Diebstahl ertappten Mitarbeiter in den Morgenstunden des 05.12.23 einen 24-Jährigen in den Räumlichkeiten eines Discounters, Auf dem Schmaarkamp. Der Mann hatte versucht eine Packung Lachs in der Jackeninnentasche mitgehen zu lassen. Bei der Durchsuchung des Lüneburgers wurden auch noch Süßigkeiten und Käse aufgefunden. Neben dem Strafverfahren erhielt der Mann lebenslanges Hausverbot für den Einkaufsmarkt.



Lüneburg/Nord-Ost-Niedersachsen - "Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Kannst du sie speichern und mir auf Whatsapp schreiben?" - Polizei warnt vor Betrugsmasche



Zu einer Vielzahl von Betrugsversuchen über WhatsApp und SMS kommt es aktuell in der Region. Eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern meldete sich in den letzten Tagen bei der Polizei und brachte dieses zur Anzeige. "Gut gemacht!"

Parallel mahnt die Polizei und gibt Hinweise ...



Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsApp



Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. In den letzten Jahren nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann.

"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.



Bitte um Geld per WhatsApp



Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei.

Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend.

Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.



So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. Überweisen Sie kein Geld!

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.



Lüneburg - Pkw-Außenspiegel beschädigt



Die Außenspiegel von vier in der Friedensstraße abgestellten Pkw u.a. Audi und Ford beschädigte ein Unbekannter in den Morgenstunden des 05.12.23. Dabei wurde gegen 09:30 Uhr jeweils versucht die Spiegel abzubrechen. Es entstand ein Schaden von gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs



Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 06.12.23 in der Altenbrückertorstraße. Bei der Kontrolle des Lüneburgers stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamin und THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.



Amt Neuhaus, OT. Sumte - Betrunkener randaliert in Unterkunft - in Gewahrsamnahme



Ein stark alkoholisierter Bewohner der Unterkunft im Kirchweg im Sumte randalierte in den Nachtstunden zum 06.12.23. Der 37-Jährige hatte gegen 00:30 Uhr randaliert. diverse Bewohner gegen sich aufgebracht und versucht die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu bespucken. Die alarmierte Polizei nahm den Betrunkenen zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam und leitete u.a. Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.



Lüchow-Dannenberg



Woltersdorf - mit Baum kollidiert - Pkw kippt auf die Seite - leicht verletzt



Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verunfallte ein 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw Kia in den späten Nachmittagsstunden des 05.12.23 auf winterglatter Fahrbahn im Kurvenbereich auf dem Ortsverbindungsweg Dangenstorf - Woltersdorf. Der Kia kollidierte gegen 17:30 Uhr mit einem Baum und kippte auf die Seite. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.



Waddeweitz - ohne Führerschein mit Lkw unterwegs



Den Fahrer eines Klein-Lkw Opel Kombo stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 05.12.23 in Marlin. Bei der Kontrolle gegen 11:30 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Diese war ihm bereits im Jahr 2020 entzogen worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Uelzen



Uelzen - Einbruch in Bungalow - Täter kommen am Nachmittag - Bargeld mitgenommen



In einen Bungalow im Immenweg brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 05.12.23 ein. Die Täter hatten zwischen 15:00 und 18:30 Uhr ein Schlafzimmerfenster aufgebrochen, hatten das Gebäude betreten und konnten einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Uelzen, Klein Süstedt - sechs Fahrräder aus Fahrräder/Pedelecs aus Halle geklaut



Insgesamt sechs Fahrräder; davon zwei hochwertige Pedelecs stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 04. auf den 05.12.23 aus einer verschlossenen Halle in der Klein Süstedter Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Wittenwater - Kipplaster verunfallt - gegen Leitplanke und Bäum gefahren



Auf winterglatter Fahrbahn verunfallt ein vollbeladener Kipplaster MAN in den Morgenstunden des 05.12.23 auf der Landesstraße 233 zwischen Ebstorf und Wittenwater. Der Lkw war gegen 08:40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, touchierte eine Leitplanke und kollidierte mit zwei Bäumen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Landesstraße 233 war bis in die Mittagsstunden teilweise voll gesperrt.



Uelzen - Sommerreifen bei Schneeglätte - mit entgegenkommenden Pkw kollidiert



Zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz kam es in den Morgenstunden des 05.12.23 in der Hansestraße. Ein 20 Jahre alte Fahrer eines Pkw BMW hatte in einer leichten Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle verloren, kam ins Schleudern und kollidiert mit dem Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von gut 23.000 Euro.

Der junge Mann war noch mit Sommerreifen unterwegs.