Lüneburg Handorf - Einbruch am Tage - Fenster aufgehebelt Im Verlaufe des 11.12.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Fuhrenkamp" auf.

Lüneburg (ots) - Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und suchte nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Deutsch Evern - Terrassentür aufgehebelt - mehrere hundert Euro Diebesgut



Im Zeitraum zwischen 14:30 und 18:00 Uhr hebelte am 11.12.2023 ein unbekannter Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses "Am alten Sportplatz" auf. Dort entwendete er Armbanduhr und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Amt Neuhaus OT. Sumte - Auseinandersetzung in Unterkunft - In polizeiliches Gewahrsam genommen



Am 12.12.2023 gegen 02:40 Uhr kam es in einer Unterkunft im Kirchweg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Bewohner und dem Sicherheitsdienst. Dabei versuchte der Bewohner den Sicherheitsdienst zu verletzen, spuckte in deren Richtung und beleidigte sie. Er wurde in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter blieben unverletzt.



Lüneburg - Falscher Polizeibeamter - Keine Geldübergabe



Ein "falscher Polizeibeamter" meldete sich am 11.12.2023 bei einem über 60-Jährigen und forderte unter einem Vorwand die Herausgabe von Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Mann erkannte den versuchten Betrug noch rechtzeitig, sodass es zu keiner Übergabe kam. Die Polizei warnt seit Wochen vor Betrugsmaschen insbesondere durch falsche Polizeibeamte (s. Pressemitteilung v. 12.12.2023, 06.12.2023, 30.11.2023, 02.11.2023).



Lüchow-Dannenberg



Lüchow - Streit endet in Handgemenge



Am 12.12.2023 gegen 02:00 Uhr kam es in der Bergstraße zu einem Streit. Nach Angaben der Personen sei Auslöser gewesen, dass ein 24-Jähriger sich von einer Gruppe aus drei Männern zwischen 21 und 26 Jahren gefilmt fühlte, da sie das Mobiltelefon auf ihn gerichtet hatten. Als der 24-Jährige die Personen darauf ansprach, kam es zu einem Handgemenge, bei welchem zwei Personen oberflächliche Verletzungen erlitten.

Gegen 03:00 Uhr trafen die drei Männer in der Straße "Lange Straße" erneut auf den 24-Jährigen, welcher zu dem Zeitpunkt in Begleitung ein 33-Jährigen und eines 38-Jährigen war. Dabei schlugen die drei Männer auf den 24-Jährigen und einen seiner Begleiter ein. Beide wurden leicht verletzt.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Dannenberg - Diverse Fahrzeuge aufgebrochen und beschädigt - Zeugen gesucht



In der Nacht zum 12.12.2023 wurden im Dannenberger Stadtbereich mehr als ein Dutzend PKW beschädigt und gewaltsam aufgebrochen. Die Täter entwendeten dabei unterschiedliche Gegenstände. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Das gesamte Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Der Schadenshöhe liegt bei vielen tausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - Auffahrunfall - Beifahrerin leicht verletzt



Am 11.12.2023 gegen 09:45 Uhr befuhr eine 68-jährige Ford-Fahrerin die Marschtorstraße. Als ein Audi-A4 vor ihr verkehrsbedingt bremste, reagierte die Frau zu spät und fuhr auf den Audi auf. Die 74-jährige Fahrerin des Audi wurde nicht verletzt, ihre 16-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt einige tausend Euro.



Uelzen



Uelzen - Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt



Am 11.12.2023 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Seat-Leon die Klein Bünstorfer Straße und bog auf die Demminer Allee ab. Dort übersah er eine 26-jährige Fußgängerin, welche die Straße kreuzte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem die 26-Jährige leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.