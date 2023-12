Presse - 20.12.2023 ++ Lüneburg Lüneburg - mit der Faust ins Gesicht geschlagen - Polizei ermittelt - Zeugen gesucht Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich bereits in den späten Abendstunden des 07.12.23 im Bereich der Zollstraße zugetragen haben soll.

Lüneburg (ots) - Der 58 Jahre alte Geschädigte hatte den Vorfall zu Hause bei der Polizei in Schleswig-Holstein zur Anzeige gebracht.

Drei Männer hatten den 58-Jährigen nach eigenen Angaben gegen 23:00 Uhr angesprochen und Geld von ihm gefordert. Als er nichts hatte, schlug einer der Männer dem 58-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - durch die Terrassentür



In ein Einfamilienhaus in der Kastanienallee brachen Unbekannte im Verlauf des 19.12.23 ein. Die Täter hatten zwischen 12:00 und 19:00 Uhr eine Terrassentür aufgebrochen, waren ins Gebäude gelangt und erbeuteten Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Südergellersen - Einbruch in Einfamilienhaus



Vermutlich in den Nachtstunden zum 19.12.23 brachen Unbekannte durch eine auf-Kipp-stehende Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Forstweg ein. Ob etwas gestohlen wurde wird aktuell ermittelt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - "wer schlägt, geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt



Für 14 Tage aus der Wohnung verwies die Polizei einen 27 Jahre alten aggressiven Ehemann in den Abendstunden des 19.12.23. Der Mann hatte gegen 19:00 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Lüneburg seine Frau geschlagen, die über Notruf die Polizei alarmierte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und entfernte den Mann aus der Wohnung.



Lüneburg - Parfüm-Dieb ertappt - Warenwert: 1.270 Euro



Waren im Wert von gut 1.270 Euro versuchte ein 20-Jähriger in den Mittagsstunden des 19.12.23 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße mitgehen zu lassen. Dabei wurde der junge Mann gegen 12:30 Uhr ertappt. Da die Personalien nicht abschließend zu überprüfen waren und er falsche Personalien angab, wurde der nicht in der Region gemeldete Mann einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterzogen. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.



Lüchow-Dannenberg



- keine Meldungen



Uelzen



Uelzen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - über rückwärtigen Garten gekommen



In ein Mehrfamilienhaus in der Alewinstraße brachen Unbekannte in den Abendstunden des 19.12.23 ein. Die Täter hatten sich zwischen 19:00 und 21:00 Uhr über einen rückwärtigen Garten genähert, brachen ein Fenster auf und gelangten ins Gebäude. Nach Betreten des Gebäudes erlangten die Täter u.a. Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Uelzen - Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin - schwerer verletzt



Schwerere Verletzungen erlitt eine 23 Jahre alte Radfahrerin in den Abendstunden des 19.12.23 bei einer Kollision mit einem Pkw Fiat einer 65-Jährigen in der Greyerstraße - Ecke Veerßer Straße. Die Fiat-Fahrerin hatte der jungen Frau gegen 19:00 Uhr die Vorfahrt genommen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.