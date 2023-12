Lüneburg Lüneburg - Diebstahl von Schuhen - ziviler Polizeibeamter greift ein Am 07.12.2023 gegen 13:00 Uhr entnahm ein 41-Jähriger zwei Paar Herrenschuhe aus der Auslage eines Kaufhauses in der Straße "Große Bäckerstraße" und steckte diese in einen mitgeführten Rucksack.

Lüneburg (ots) - Dabei wurde er von einem aufmerksamen Mitarbeiter beobachtet und am Ausgang angesprochen. Ein Polizeibeamter in zivil wurde auf die Situation aufmerksam und begab sich zu den beiden Personen. Als das Diebesgut in Höhe von wenigen hundert Euro im Rucksack aufgefunden werden konnte, versuchte sich der 41-Jährige loszureißen und wurde anschließend durch den Mitarbeiter und den Polizeibeamten am Boden fixiert. Anschließend wurde er von einer Streifenwagenbesatzung in Empfang genommen.



Lüneburg - Zweifacher Diebstahl - Gewahrsamszelle



Eine 58-Jährige wurde am 07.12.2023 nachdem sie sich zweimal an Nahrungsmitteln

Bediente, ohne diese zu bezahlen, in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Frau verspeiste zunächst gegen 12:30 Uhr eine Pizza aus einem Supermarkt in der Theodor-Heuss-Straße und fiel gegen 14:00 Uhr erneut polizeilich auf, da sie in einem weiteren Supermarkt in der St.-Stephanus-Passage aus einer Flasche trank, die sie ebenfalls nicht bezahlte.

Die Schadenshöhe beträgt wenige Euro.



Lüneburg - Elektroartikel aus Garage gestohlen



Gegen 02:00 Uhr kam es am 07.12.2023 zu einem Diebstahl mehrerer elektronischer Gegenstände aus einer Garage in der Straße "Tüner Berg". Der derzeit unbekannte Täter entwendete unter anderem Mikrofone und eine Videokamera und entfernte sich anschließend vom Tatort mit einem Fahrrad. Die Höhe des Diebesgutes beträgt wenige hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Kleidung und Kletterausrüstung gestohlen



Ein derzeit unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum 07.12.2023 Kleidung und Kletterausrüstung im Wert von einigen hundert Euro aus dem Lagerraum eines Mehrfamilienhauses in der Ritterstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Bleckede - Gewaltsam Tür geöffnet - Ermittlungen dauern an



Im Zeitraum vom 02.12.2023 bis zum 07.12.2023 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Neuhauser Straße. Dabei öffnete er eine Eingangstür gewaltsam und betrat die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Embsen - PKW kollidieren - Hoher Sachschaden - 2 Personen verletzt



Am 08.12.2023 gegen 07:45 Uhr kollidierten zwei entgegenkommende PKW auf der Bundesstraße 209 zwischen Neu Oerzen und Drögennindorf. Dabei kam ein 23-jähriger VW-ID5 Fahrer aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, auf welcher ein 62-jähriger VW-Caddy Fahrer mit Anhänger fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt.

Der Sachschaden beträgt ca. 60000 Euro. Die Bundesstraße 209 wurde vorübergehend gesperrt.



Brietlingen OT. Moorburg - Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen



Gegen 17:30 Uhr missachtete am 07.12.2023 der Fahrer einer dunklen VW-Passat-Limousine, welche aus dem Faschweg kam, die Vorfahrt eines auf dem Radweg an der Bundesstraße 209 fahrenden 29-jährigen Radfahrers und stieß diesen um. Der Radfahrer fiel dabei gegen die Motorhaube und verletzte sich leicht. Der derzeit unbekannte VW-Fahrer fuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, in Richtung Lüneburg. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.



Lüneburg - Schuhe entwendet - Platzverweis und Hausverbot



Zwei Frauen im Alter von 37 und 50 Jahren wurden von einem aufmerksamen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie in einem Kaufhaus in der Straße "Große Bäckerstraße" am 07.12.2023 gegen 16:00 Uhr Schuhe in eine Tüte packten und das Geschäft verließen, ohne diese zu bezahlen. Der Wert der Schuhe liegt bei einigen hundert Euro. Die Polizei erteilte den beiden Frauen einen Platzverweis. Sie erhielten zusätzlich ein Hausverbot bei dem Kaufhaus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Lüchow-Dannenberg



Bergen (Dumme) - PKW löst sich - Leichtverletzt - Hoher Schaden



Am 07.12.2023 gegen 10:30 Uhr beabsichtigte eine 36-Jährige mit ihrem Abschleppfahrzeug einen PKW mittels Seilwinde in der Straße "Neue Straße" aufzuladen. Dabei löste sich der PKW-Nissan und verletzte einen 58-Jährigen leicht. Der Nissan rollt weiter und beschädigt zwei weitere PKW-Opel. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro.



Uelzen



Uelzen - Körperliche Auseinandersetzung zwischen Minderjährigen - Brille zerstört



Am 07.12.2023 gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Gehweg an der Lüneburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Minderjährigen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Dabei schlug einer der Jungs dem anderen in das Gesicht, sodass dieser leicht verletzt und seine Brille durch den Schlag zerstört wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.



Schwienau - Kollision mit Leitplanke und Baum - Leichtverletzt



Am 07.12.2023 gegen 12:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 233, Höhe der Ortschaft Wittenwater, zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke sowie anschließend mit einem Baum. Der Fahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.



Suderburg - Einbruch in Getränkemarkt - Tabakwaren geklaut



Am 07.12.2023 gegen 22:15 Uhr zerstörte ein derzeit unbekannter Täter die Glastüren zu einem Getränkemarkt in der Bahnhofstraße. Dort entwendete er zahlreiche Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro und entfernte sich anschließend. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.