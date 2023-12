++ Jubiläums-Ausgabe des Wohltätigkeitskonzerts ein voller Erfolg ++ musikalischer Hochgenuss & herausragende Spende für die Arbeit der Kriminalprävention ++ 2.121 Euro für die Gewaltprävention in der Region ++ Adventskonzert des Polizeiorchester Niedersachen in St.

Lüneburg (ots) - Johannis ++ Dirigent Thomas Boger sagt "Tschüss!" ++ "save the date" für 2024: Mi., 04.12.2024 ++



Lüneburg



Begeistert waren am Nikolaus-Abend die mehr als 300 Besucherinnen und Besucher des traditionellen Wohltätigkeitskonzerts des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Lüneburger St. Johannis-Kirche. Bereits in der zehnten Auflage zogen Chefdirigent Thomas Boger und sein Orchester erneut das Publikum in ihren Bann und präsentierten ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Die Leiterin der Polizeiinspektion Stefanie Lerche und der neue Geschäftsführer des Kriminalpräventionsrates Eckhard Oldenburg stimmten in ihren Begrüßungsworten die zahlreichen Gäste auf den Abend sowie eine besinnliche Adventszeit ein und freuten sich über die tolle Resonanz.

Eine große Vielfalt an Stücken präsentierte das Polizeiorchester im Verlauf des Abends. ... neben dem "Nussknacker" von Tschaikowski und "Adagio" von Mozart erklang in St. Johannis auch die Filmmusik aus "Drei Nüssen für Aschenbrödel" und das "Hallelujah" von Leonard Cohen. Weiter ging es dann mit verschiedenen deutschen und internationalen Weihnachtsliedern wie Tochter Zion, um das Publikum auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Den Abschluss machte "A Christmas Festival" von Leroy Anderson sowie verschiedene Zugaben.



Die mehr als 300 Lüneburgerinnen und Lüneburger unter ihnen auch die Oberbürgermeisterin der Hansestadt Claudia Kalisch sowie die stv. Landrätin Frau Dr. Inge Voltmann-Hummes dankten den Musikern mit "Standing-ovations".



Parallel kam eine Spende von insgesamt 2.121 Euro für den Kriminalpräventionsrat von Hansestadt und Landkreis Lüneburg zusammen, die für die Gewaltpräventionsarbeit in Kindergärten und Schulen der Region verwandt werden wird. "So können alleine von den gegebenen Spenden mehrere große Präventionsprojekte zusätzlich an Kindergärten und Schulen stattfinden. Danke dafür!", so Eckhard Oldenburg (Geschäftsführer des Kriminalpräventionsrates Lüneburg).

Parallel freuen sich die Organisatoren von Kriminalpräventionsrat und Polizei das Polizeiorchester auch im Jahr 2024 - am 04.12.24 - dann zur 11. Ausgabe in St. Johannis begrüßen zu dürfen. Also "save the date"!