Presse - 07.12.2023 Lüneburg Lüneburg - Auseinandersetzung - Polizei erwischt fliehenden Täter In der Straße "An der Münze" kam es am 06.12.2023 gegen 17:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe aus vier Personen und einem 19-Jährigen.

Lüneburg (ots) - Dabei schlug eine Person aus der Gruppe, ein 21-Jähriger, auf den 19-Jährigen ein und versucht ihn anschließend mit einem stumpfen Messer zu verletzen.

Der Täter entfernte sich, wurde jedoch durch die Polizei angetroffen. Das Messer wurde sichergestellt. Der 19-Jährige wurde lediglich durch den Schlag oberflächlich verletzt. Am selbigen Tage gegen 21:30 Uhr viel der Täter erneut bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf. In der Hindenburgstraße geriet er in ein Handgemenge mit einem 20-Jährigen. Dabei wurden beide leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.



Lüneburg - Aggressiver Radfahrer - beleidigt und verletzt



Am 06.12.2023 gegen 10:00 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Täter mit seinem Fahrrad den Trampelpfad zwischen der Röntgenstraße und "Hasenburger Berg".

Dabei wurde er von einer 69-Jährigen gebeten langsamer zu fahren. Der Radfahrer reagierte aggressiv. Er beleidigte und schubste die 69-Jährige, welche daraufhin stürzte und sich am Arm verletzte.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Bleckede - In Gegenfahrbahn geraten - Leichtverletzt



Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am 06.12.2023 gegen 15:30 Uhr in der Lüneburger Straße. Dabei geriet eine 53-jährige VW-Caddy Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW X4. Der 53-Fahrer und die 53-jährige Verursacherin wurden beide leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Lüneburg - Fahrrad entwendet



Ein derzeit unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum 07.12.2023 in der Straße "Neue Straße" ein angeschlossenes Fahrrad der Marke CUBE. Der Wert des Fahrrades beträgt einige hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Kopfstoß nach Streitgespräch - Unbeteiligter wird verletzt



Am 06.12.2023 gegen 23:30 Uhr geriet ein 27-Jähriger in der Schröderstraße in eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Dabei gab er einem 29-Jährigen einen Kopfstoß, sodass dessen Nase blutete. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.



Lüneburg - "verwirrte Person" auf Baustelle - Einweisung in Psychiatrie veranlasst



Mit Wahnvorstellungen fiel ein 38 Jahre alter Lüneburger in den Morgenstunden des 06.12.23 auf einer Baustelle eines Kindergartens im Brandheider Weg auf. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den ängstlich und wirr wirkenden Lüneburger in Gewahrsam und veranlassten eine Einweisung in die Psychiatrische Klinik.



Lüneburg - Vortäuschen einer Freundschaft - Geldbörse entwendet



Zwei derzeit unbekannte Personen betraten am 06.12.2023 gegen 14:30 Uhr die Wohnung einer über 80-Jährigen in der Goethestraße unter dem Vorwand mit ihrer Tochter befreundet zu sein. Die gutgläubige Frau ließ die beiden Täter daher in ihre Wohnung und machte ihnen etwas zu essen. Währenddessen entwendeten die Täter eine Geldbörse mit wenigen hundert Euro Inhalt und entfernten sich. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



In diesem Zusammenhang gibt die Polizei allgemeine Tipps:

- Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben oder überweisen

- Niemals fremden Personen Eintritt in die Wohnung gewähren

- Bei Telefonkontakt mit angeblich erkrankten Angehörigen misstrauisch werden

- Anrufer/innen grundsätzlich auffordern, seinen/ihren Namen selbst zu nennen (nicht selbst raten)

- Nach Dingen fragen, die nur ein Angehöriger wissen kann

- Keine Informationen zu finanziellen Verhältnissen weitergeben (Bankdaten, Passwörter, Pins usw.)

- Keine Informationen zu familiären Verhältnissen weitergeben

- Keine ungebetene Hilfe von Fremden annehmen



Lüchow-Dannenberg



Lüchow - Diebstahl eines Portemonnaies



Am 06.12.2023 gegen 11:00 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter das Portemonnaie einer über 60-Jährigen aus ihrem Einkaufskorb in einem Supermarkt in der Seerauer Straße. In dem Portemonnaie befanden sich diverse Dokumente sowie Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Lüchow/Schweskau - Polizei kontrolliert den Schulweg



Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr hat die Lüchower Polizei den Bereich rund um die Schulen im Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr insbesondere bei Dunkelheit bestreift. Dabei wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und Durchfahrtsverbote kontrolliert.



Hitzacker - Glasfaserkabel durchtrennt - Polizei sucht Zeugen



Im Zeitraum vom 04.12.2023 bis zum 06.12.2023 öffnete ein derzeit unbekannter Täter einen unverschlossenen Verteilerkasten für Glasfaser in der Königsberger Straße. Anschließend durchtrennte er die Glasfaserkabel, sodass ein Schaden von wenigen tausend Euro entstand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Uelzen



Wittenwater - "kurios" - Lkw verunfallt an gleicher Stelle - gegen Leitplanke und Bäum gefahren



Zu einem zweiten Verkehrsunfall an gleicher Örtlichkeit binnen eines Tages kam es in den Mittagsstunden des 07.12.23.

Auf winterglatter Fahrbahn war in den Morgenstunden des 06.12.23 ein vollbeladener Kipplaster MAN auf der Landesstraße 233 zwischen Ebstorf und Wittenwater verunfallt (siehe auch Pressemitteilung v. 06.12.23)



Fast identisch verlief ein Verkehrsunfall in den Mittagsstunden des heutigen 07.12.23. Ein Lkw eines Entsorgungsbetriebs war gegen 12:00 Uhr an gleicher Stelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, touchierte die Leitplanke und kam an einem Baum zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden am Lkw von mehr als 10.000 Euro.

Dieses Mal erlitt der 45 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in Klinikum nach Uelzen gebracht. Die Landesstraße 233 war teilweise voll gesperrt.



Bad Bodenteich - Lebensmittel in Koffer versteckt - Mitarbeiterin aufmerksam



Am 06.12.2023 gegen 14:30 Uhr packte eine 27-Jährige diverse Lebensmittel im Wert von ca. 130 Euro in einem mitgeführten Koffer und versuchte den Supermarkt in der Neustädterstraße zu verlassen. Dabei wurde sie von einer aufmerksamen Mitarbeiterin beobachtet und aufgehalten. Die 27-Jährige erhielt neben der Einleitung eines Strafverfahrens auch ein Hausverbot.



Uelzen - Ohne gültiger Fahrerlaubnis und berauscht am Steuer



Die Straße "Am Wiesengrund" befuhr ein 44-Jähriger am 06.12.2023 gegen 12:00 Uhr mit einem Skoda-Fabia. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte die Polizei feststellen, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Urintest positiv auf den Wirkstoff "THC". Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.