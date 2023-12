Lüneburg Lüneburg - Nach Streitigkeiten hangreiflich geworden - Handy beschädigt Am 09.12.2023 gegen 04:00 Uhr kam es in einem Lokal in der Straße "Am Stintmarkt" zu Streitigkeiten zwischen einem 39-Jährigen und einer Gruppe aus drei Männern.

Lüneburg (ots) - Als der 39-Jährige das Lokal verließ, sprachen die drei Personen ihn vor der Lokalität an. In Zuge dessen verletzte einer der drei derzeit unbekannten Männer den 39-Jährigen durch Schläge und Tritte. Dabei wurde auch das von ihm mitgeführte Handy beschädigt. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Diebe versuchen an Fahrräder zu gelangen - Zeuge stört



Zwei derzeit unbekannte Täter versuchten am 10.12.2023 gegen 22:10 Uhr zwei verschlossene Pedelecs im Wert von jeweils mehreren hundert Euro in der Heiligenstraße zu entwenden. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, welcher sie ansprach. Anschließend verließen beide Personen die Örtlichkeit ohne eines der Fahrräder mitzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Einbruch in Möbelmarkt - Geldkassette aufgebrochen



Im Zeitraum vom 08.12.2023 bis zum 11.12.2023 brach ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam den Schließzylinder einer Eingangstür in einen Möbelmarkt in der Straße "Vor dem Neuen Tore" ab und betrat die Räumlichkeiten. Dort brach er Spinde und eine Geldkassette auf. Die Schadenshöhe und das Diebesgut werden derzeit ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Aufbruch von mehreren Arbeitsfahrzeugen - Werkzeuge entwendet



Im Zeitraum vom 08.12.2023 bis zum 10.12.2023 ist es im Lüneburger Stadtgebiet zum Einbruch in drei Mercedes-Vito gekommen. Drei Mercedes-Sprinter wurden im selben Zeitraum im Oldendorf und Amelinghausen aufgebrochen. Dabei wurden Arbeitsgeräte und Werkzeuge entwendet. Das Diebesgut besitzt einen Wert von insgesamt mehreren tausend Euro.

Bereits in der Nacht auf den 09.12.2023 ist es im Lüneburger Bereich zu ähnlich gelagerten Sachverhalten gekommen (s. Pressemitteilung für den 09-10.12.2023). Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Fahrradschloss aufgebrochen - E-Scooter entwendet



Im Zeitraum vom 10.12.2023 bis zum 11.12.2023 wurde in der Bahnhofstraße ein mittels Fahrradschloss gesicherter E-Scooter entwendet. Dabei wurde das Schloss durch einen derzeit unbekannten Täter aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes liegt bei wenigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Amt Neuhaus OT. Neuhaus - Rundballen in Brand gesetzt



Am 10.12.2023 zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr setzte in derzeit unbekannter Täter Rundballen auf einem Privatgrundstück in der Sumter Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus und die Freiwillige Feuerwehr Sumte konnten den Brand löschen.

Der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Bleckede - Fahrbahn überquert - Zusammenstoß - Schwerverletzt



Am 10.12.2023 gegen 17:00 Uhr überquerte eine 86-Jährige die Fahrbahn der Fritz-von-dem-Berge-Straße mit ihrem Rollator. Dabei wurde sie von einem 47-jährigen Citroen-Fahrer nicht wahrgenommen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.



Lüchow-Dannenberg



Dannenberg - Ladendieb wird von Mitarbeiter aufgehalten



Am 11.12.2023 gegen 09:30 Uhr füllte ein 25-Jähriger in einem Supermarkt im Develangring seinen Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln im Wert von einigen hundert Euro. Anschließend versuchte er den Laden mit seinem Einkaufswagen zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er im Eingangsbereich von einem Mitarbeiter aufgehalten. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.



Zernien - Kupferrohre entwendet - Geringer Wert



Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:50 Uhr entwendeten am 10.12.2023 zwei derzeit unbekannte Täter mehrere alte Kupferrohre von einem Grundstück in der Ortschaft Braasche und luden diese in einen Anhänger. Anschließend entfernten sie sich mit einem Audi Q5. Der Wert des Diebesgutes liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Uelzen



Uelzen - Zwei Zigarettenautomaten "aufgeflext" - Zigaretten und Bargeld entwendet



In der Nacht zum 10.12.2023 wurden in der Straße "An den Zehn Eichen" in Uelzen und der Holdenstedter Straße in Holdenstedt jeweils in Zigarettenautomat "aufgeflext". Dabei wurden zusätzlich angrenzende Grundstückszäune beschädigt. Die derzeit unbekannten Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld in einer Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten vorliegt, wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Uelzen - Aufbrüche von Zigarettenautomaten - "Bande" festgenommen - Ermittlungen zu vergangenen Aufbrüchen laufen



Am 11.12.2023 gegen 04:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass männliche Personen einen Zigarettenautomaten in der Fritz-Reuter-Straße aufbrechen würden. Im Rahmen der Fahndung wurde ein PKW kontrolliert, in welchem sich Werkzeuge und Zigarettenschachteln befanden. Zusätzlich war das angebrachte Kennzeichen nicht für den kontrollierten PKW zugelassen. Die drei männlichen Insassen im Alter von 36, 35 und 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen und der PKW beschlagnahmt. Die Höhe des Diebesgutes beträgt einige hundert Euro.

Am vergangenen Wochenende in der Nacht zum 10.12.2023 ist es bereits zu zwei Zigarettenautomatenaufbrüchen gekommen (s. Pressemitteilung v. 11.12.2023/ Beitrag s.o.). Zusätzlich gab es einen ähnlich gelagerten Sachverhalt aus der Nacht vom 27.11.2023 auf den 28.11.2023 (s. Pressemitteilung v. 28.11.2023).

Ein Zusammenhang zwischen der Tätergruppe und den genannten Zigarettenautomatenaufbrüchen wird derzeit ermittelt.



Uelzen - Einbruch in Wohnhaus - Einstieg durch Fenster



Im Zeitraum vom 07.12.2023 bis zum 10.12.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter das Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Im Wiesengrund" auf. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Höhe des Diebesgutes wird derzeit ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Rätzlingen - Scheunenbrand - Feuerwehr bekommt den Brand unter Kontrolle



Am 10.12.2023 gegen 20:00 Uhr geriet in der Hauptstraße aus bislang unbekannter Ursache eine Stapel Brennholz in einer Scheune in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte eine Brandausweitung verhindert werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Suhlendorf - Von Fahrbahn abgekommen - Kollision mit Baum - Schwerverletzt



Am 11.12.2023 gegen 04:50 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Kombi die Bundesstraße 71 zwischen den Ortsteilen Növenthien und Spithal. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwerverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 36000 Euro.