Lüneburg Lüneburg - Getreten und anschließend festgehalten - Zeuge greift ein Am 18.12.2023 gegen 21:00 Uhr trat ein 49-Jähriger mit seinem Schuh in das Gesicht eines 37-Jährigen in der St.-Stephanus-Passage.

Lüneburg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Situation beobachten und den 49-Jährigen festhalten. Der 37-Jährige erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.



Lüneburg - Parfum entwendet - Täter entkommt



Am 18.12.2023 gegen 15:45 Uhr kam es in einer Drogerie in der Grapengießerstraße zu einem Diebstahl von Parfum. Ein derzeit unbekannter Täter entnahm insgesamt 5 Parfums im Wert von einigen hundert Euro und verließ die Drogerie ohne zu bezahlen. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und die Polizei rufen. Der Dieb wurde nicht mehr angetroffen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Einbruch am Abend - Zeuge beobachtet - Täter fliehen



In der Schützenstraße kam es am 18.12.2023 gegen 19:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei hebelten drei unbekannte Täter die Kellertür auf und verschafften sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten. Als ein Zeuge die Täter im Haus entdeckte, ergriffen diese die Flucht. Es handelte sich nach Angaben des Zeugen um zwei männliche und eine weibliche Person. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Einbruch am Nachmittag - Schmuck entwendet



Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde am 18.12.2023 die Seitentür eines Reihenhauses in der Naruto-Straße durch einen derzeit unbekannten Täter aufgehebelt. Anschließend wurden die Räumlichkeiten betreten und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Vögelsen - Einbruch in Bäckerei - Scheibe eingeschlagen - Bargeld entwendet



Am 19.12.2023 gegen 00:30 Uhr schlug ein derzeit unbekannter Täter das Fenster einer Bäckerei in der Lüneburger Straße ein. Er begab sich anschließend in das Objekt und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Verkehrsunfall - Radfahrer stürzt



Am 19.12.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger VW-Polo Fahrer die Zeppelinstraße. Als er in Richtung "Stadtkoppel" geradeaus weiterfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines der abknickenden Vorfahrtsstraße "Zeppelinstraße" nach links in Richtung "Otto-Brenner-Straße" folgenden 48-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 550 Euro.



Lüchow-Dannenberg



- keine Meldungen -



Uelzen



Uelzen - Straßenlaterne angefahren - Unerlaubt entfernt



In der Nacht zum 18.12.2023 wurde eine Straßenlaterne in der Straße "Zum Neuen Gehege" im Bereich des dortigen Kreisverkehres beschädigt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Verkehrsunfall aus. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.