Lüneburg Lüneburg - Parfum entwendet - Mitarbeiter stoppt Dieb Am 20.12.2023 gegen 14:00 Uhr entwendete ein 41-Jähriger diverse Parfums im Wert von einigen hundert Euro aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße.

Lüneburg (ots) - Anschließend versuchte er sich fußläufig zu entfernen, wurde dabei aber von einem Mitarbeiter beobachtet und aufgehalten. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet.



Lüneburg - Hochwertiges Rennrad entwendet



Am Vormittag des 20.12.2023 wurden bei einer Schule im Oedemer Weg zwei abgeschlossene Fahrräder der Marke "CUBE" entwendet. Eines der Räder ist ein Rennrad mit einem orange-grauen Rahmen. Das andere ist ein Mountainbike mit schwarzem Rahmen. Beide Fahrräder besitzen einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebesgut unbekannt



Am 20.12.2023 zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Lehrgut" durch einen derzeit unbekannten Täter aufgehebelt. Anschließend wurden die Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Zwei Sprinter aufgehebelt - Werkzeuge entwendet



In der Nacht zum 20.12.2023 wurden in der Straße "Mehlbachstrift" durch einen derzeit unbekannten Täter zwei Mercedes-Vito aufgebrochen. Die Täter entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus den Fahrzeugen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüchow-Dannenberg



Dannenberg - Nur einen Teil der Ware bezahlt - Mitarbeiterin aufmerksam



Eine 41-Jährige betrat am 20.12.2023 gegen 09:00 Uhr eine Drogerie in der Mühlentorstraße und begab sich mit der Ware zu einer Selbstbedienungskasse. Dort zahlte sie lediglich einen kleinen Teil der Ware und entwendete die restliche Ware mit einem Wert im mittleren zweistelligen Bereich. Eine Mitarbeiterin konnte den Vorfall beobachten und die Polizei alarmieren. Die Polizei konnte das Diebesgut auffinden. Es wurde ein Verfahren eingeleitet.



Lüchow - Heckscheibe zerstört - Zeugen gesucht



Am 20.12.2023 zwischen 09:00 Uhr und 14:30 Uhr zerschlug ein derzeit unbekannter Täter die Heckscheibe eines Skoda-Fabia in dem Diesdorfer Weg. Die Schadenshöhe liegt bei wenigen hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Lüchow - Damenrad entwendet - Polizei sucht Zeugen



Im Zeitraum zwischen dem 14.12.2023 und dem 17.12.2023 entwendet ein derzeit unbekannter Täter in der Leibnitzstraße ein mittels Fahrradschloss gesichertes Damenrad im Wert von wenigen hundert Euro. Das gestohlene Rad ist von der Marke "VELO STAR" und besitzt einen blauen Rahmen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Uelzen



Uelzen - Böller geworfen - Polizei sucht Zeugen



Am 20.12.2023 gegen 20:15 Uhr warf ein derzeit unbekannter Täter mit einem Feuerwerkskörper "Böller" in der Veerßer Straße bei einem dortigen Supermarkt in die Richtung einer Gruppe männlicher Jugendlicher. Dabei wurde keiner der Personen verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Uelzen - Kleidung und Kosmetik entwendet - Mitarbeiter aufmerksam



Eine 20-Jährige und eine 15-Jährige betraten am 20.12.2023 gegen 15:00 Uhr ein Geschäft in der St.-Viti-Straße. Dort entnahmen sie Kleidung und Kosmetikartikel im Wert von knapp unter 100 Euro. Anschließend versuchten sie das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte die Situation beobachten und die Polizei alarmieren.



Uelzen - Unfall unter Alkoholeinfluss - Hoher Sachschaden - Beifahrer schwerverletzt



Am 20.12.2023 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 71 zwischen den Ortschaften Hanstedt II und Groß Liedern zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein 31-jähriger Mercedes-Sprinter Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 57-jährige Beifahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,07 Promille. Er wurde lediglich leicht verletzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Sachschaden beträgt ca. 45000 Euro.