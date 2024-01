Lüneburg Bleckede - Körperliche Auseinandersetzung - Geschlagen und Tür beschädigt Am 01.01.2024 gegen 04:00 Uhr kam es in der Lüneburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Lüneburg (ots) - Dabei schlug eine weibliche Person einer 45-Jährigen in das Gesicht und eine männliche Person verfolgte ihren 33-jährigen männlichen Begleiter bis zum Wohnhaus und trat dort eine Glastür ein. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen gegen die beiden derzeit Unbekannten laufen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Gesichertes Pedelec entwendet



In der Nacht zum 01.01.2024 entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein mittels Schloss gesichertes Pedelec der Marke CUBE aus der Lüner Straße. Das Pedelec besitzt einen orange-blauen Rahmen und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Dieb in Hotels - Flucht mit Fahrrad



In der Nacht zum 02.01.2024 begab sich ein jeweils unbekannter Täter durch die offenen Eingangstüren in zwei Hotels im Lüneburger Stadtbereich. Bei einem Hotel entwendete er ein Glas mit Bargeldeinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro. In einem weiteren wurde er von einem Mitarbeiter bemerkt und entfernte sich auf einem Fahrrad. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Verkehrsunfall - Vier Verletzte



Am 01.01.2024 gegen 10:30 Uhr kam es auf der Artlenburger Landstraße (Bundesstraße 209) Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Bei einer derzeit nicht funktionstüchtigen Ampel übersah eine 44-jährige Tesla-Fahrerin beim Einbiegen auf die Bundesstraße 209 in Fahrtrichtung Lüneburg eine 62-jährige Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Der Sachschaden beträgt ca. 40000 Euro.

++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++



Lüneburg - Versuchter Einbruch durchs Fenster - Bewohnerin wachsam



Am 01.01.2024 gegen 17:00 Uhr versuchte ein derzeit unbekannter Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Sülzwall" zu öffnen. Die Bewohnerin bemerkte den Vorgang und schrie die Person an, welche daraufhin flüchtete. Das Fenster blieb unbeschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüchow-Dannenberg



Lüchow - Brand von Möbeln im Garten



Am 01.01.2024 gegen 17:30 Uhr gerieten in einem Garten der August-Kohrs-Straße Gartenmöbel in Brand. Das Feuer konnte durch die Grundstückseigentümer gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.



Lüchow - Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und PKW - Leichtverletzt



Am 01.01.2024 gegen 16:00 Uhr verlor ein 15-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer (Marke "Simson") auf dem Rebenstorfer Weg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW-Skoda. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen.



Dannenberg - Unfallschaden bemerkt - Kein Verursacher ersichtlich



Am 02.01.2024 stellte die Eigentümerin eines Hyundai eine Beschädigung im Frontbereich ihres PKW fest. Der Schaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen. Nach Angaben der Geschädigten muss der Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR im Zeitraum vom 31.12.2023 bis zum 02.01.2024 entstanden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Uelzen



Uelzen - Brand eines Garagenkomplexes - PKW beschädigt



Am 01.01.2024 gegen 23:00 Uhr geriet in der Heinz-Lücke-Straße ein Garagenkomplex in Brand. Dabei brannte eine Garage komplett aus und ein in einer weiteren Garage abgestellter PKW wurde beschädigt. Eine Ausdehnung des Feuers konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Bad Bodenteich - Zigarettenautomat geöffnet - Zigarettenpackungen entwendet



Im Zeitraum vom 31.12.2023 bis zum 01.01.2024 öffnete ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Danziger Straße. Anschließend entnahm er diverse Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro und entfernte sich.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen



Bienenbüttel - Unter Alkohol am Steuer - Führerschein sichergestellt



Am 01.01.2024 befuhr ein 62-jähriger Renault-Fahrer die Kreisstraße 56. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.