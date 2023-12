Presse - 04.12.2023 Lüneburg Embsen - "Winterglätte" - gegen Baum gefahren - leicht verletzt Leichte Verletzungen erlitt ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer in den Morgenstunden des 04.12.23 Im Dorfe.

Lüneburg (ots) - Der Mann war gegen 08:00 Uhr mit seinem Pkw auf schneebedeckter Fahrbahn im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.



Brietlingen, OT. Lüdershausen - im Graben - auf winterglatter Fahrbahn verunfallt



Auf winterglatter Fahrbahn verunfallte eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai in den Morgenstunden des 04.12.23 in der Dorfstraße in Lüdershausen. Der Pkw kollidierte gegen 09:15 Uhr mit einem Baum und landete im Graben. Die Frau blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.



Lüneburg - Einbruch in Spielwarengeschäft



In die Räumlichkeiten eines Spielwarengeschäfts Am Berge brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.12.23 ein. Die Täter hatten ein Fensterelement herausgebrochen, waren in die Räume gelangt und erbeuteten Bargeld sowie Spielgeräte, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Vandalismus an Fahrzeugen - mit schwarzer Farbe beschmiert



Mehrere Am Bleckeder Bahnhof abgestellte Fahrzeuge beschmierten Unbekannte in der Nacht zum 03.12.23. Betroffen waren ein Transporter der Marke Mercedes sowie drei weitere Fahrzeuge der Marken Opel, Ford und sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Vandalismus an Fahrzeugen II - Spiegel abgetreten



Weiteren Vandalismus verursachten Unbekannte in der Nacht zum 03.12.23 an weiteren 12 Am Schierbrunnen abgestellten Fahrzeugen. Dabei wurden an insgesamt fünf auf einem Parkstreifen abgestellten Pkw die Außenspiegel abgetreten. Bei den weiteren Pkw wurden die Spiegel abgeklappt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüchow-Dannenberg



Waddeweitz - mit Pkw BMW verunfallt - drei Insassen hauen ab - Zeugen gesucht - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht



Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Unfall in den Nachtstunden zum 03.12.23 auf der Bundesstraße 493 bei Waddeweitz. Der Fahrer eines Pkw BMW aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg hatte in einer Linkskurve gegen 04:40 Uhr die Kontrolle über den Pkw verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Gartenzäunen sowie einer Laterne und blieb verunfallt stehen. Am Pkw BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen konnten aus dem Fahrzeug aussteigen und ergriffen zu Fuß die Flucht.

Die alarmierte Polizei konnte in der Folge zwei verdächtige junge Männer im Alter von 16 und 21 Jahren; einer leichtverletzt, aufgreifen. Die Ermittlungen zu der dritten Person dauern an. Weiterhin wird aktuell ermittelt, wer den Pkw BMW gefahren hatte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei mögliche Zeugen, die auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, in Verbindung zu setzen.



Wustrow - Einbruch in Gartenlaube - Pokale mitgenommen



In eine Gartenlaube im Arendseer Weg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 03.23.23 ein. Dabei konnten sie zwei Pokale mitgehen lassen. Es entstand ein Schaden von gut 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Schnega - unter Drogeneinfluss unterwegs



Einen 51 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 03.12.23 im Bereich Schnega. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.



Uelzen



Uelzen - volltrunken auf dem Fahrrad unterwegs



Einen volltrunkenen Fahrradfahrer stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 03.12.23 in der Lüneburger Straße. Der Mann gegen 16:00 Uhr aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 46 Jahre alten Hamburger einen Alkoholwert von 3,7 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.