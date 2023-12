Lüneburg - Motorroller brennt in Parkhaus - Feuerwehr löscht - Ermittlungen wegen Brandstiftung - Kinder/Jugendliche ergreifen die Flucht Zu einem Brand eines Motorrollers kam es in den Mittagsstunden des 06.12.23 in einer Parkgarage im Stadtteil Kaltenmoor.

Lüneburg (ots) - Gegen 13:20 Uhr brannte im dem Parkhaus/Parkdeck in der Graf-von-Moltke-Straße ein Motorroller. Anwohner hatten noch zwei Kinder/Jugendliche weglaufen sehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Etage des Parkdecks wurde verqualmt. Gebäudeschaden entstand vermutlich nicht. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern jedoch noch an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.