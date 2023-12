++ Regionalzug erfasst Auto auf Bahnübergang bei Pisselberg ++ über längere Strecke vor sich her geschoben ++ Pkw-Fahrer verstirbt an Unfallstelle ++ Fahrgäste in Regionalbahn bleiben unverletzt ++ Bahnstrecke gesperrt ++

Lüneburg (ots) - Landkreis Lüchow-Dannenberg - Dannenberg/Pisselberg



Zu einem folgeschweren Unfall auf einem unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Pisselberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) kam es in den Mittagsstunden des 09.12.23.

Ein Regionalzug war gegen 11:45 Uhr mit einem sich auf dem Bahnübergang auf den Schienen befindlichen Pkw Opel Zafira aus dem Landkreis Prignitz (Brandenburg) kollidiert und hatte den Pkw bei Notbremsung eine größere Strecke vor sich hergeschoben.

Der Fahrer des Opel wurde durch den Aufprall in dem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle in seinem Fahrzeug.

Der Triebwarenführer erlitt einen Schock. Die in der Regionalbahn befindlichen Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem verstorbenen Pkw-Fahrer um den 69 Jahre alten Halter des Opel aus Brandenburg.



Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Bundes- und Landespolizei waren vor Ort. Auch die Notfallseelsorge wurde alarmiert.

Das Notfallmanagement der Bahn leitete weitere Maßnahmen ein und sorgte für ein Weiterkommen der Fahrgäste.

Die Bahnstrecke wurde für die weiteren Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme voll gesperrt. Parallel schaltete die Polizei einen Gutachter für die Rekonstruktion des Unfallhergangs ein.

Der Sachschaden wird aktuell mit einigen zehntausend Euro beziffert.