Amt Neuhaus - Verkehrsunfall - 17-jähriger verstirbt Am 03.01.2023 gegen 05:30 Uhr klingelte ein 14-Jähriger mit leichten Verletzungen an der Haustür eines Wohnhauses in der Ortschaft Haar und teilte mit, dass er mit einem PKW verunfallt sei.

Lüneburg (ots) - Der Fahrer würde noch im Fahrzeug sein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte bestätigten sich die Angaben. Der genannte PKW, ein Opel Astra, wurde auf dem Dach liegend in einem wasserführenden Graben zwischen den Ortschaften Haar und Stapel festgestellt. Der 17-jährige Fahrer konnte trotz des schnellen Eingreifen der Rettungskräfte nur noch leblos geborgen werden. Ein Notfallseelsorger wurde alarmiert und war vor Ort präsent. Der PKW erlitt einen Totalschaden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.