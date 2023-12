++ Verkehrsbehinderungen durch demonstrative Aktionen von Landwirten ++ Polizei ist präsent und sichert ab ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg/Uelzen/Harburg



Zu verschiedene demonstrative Aktion von weit mehr als 100 Landwirten kam es im Verlauf des 18.12.23 insbesondere in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen sowie dem Landkreis Harburg.

Flankierend zu der zentralen Groß-Demo in Berlin gegen den geplanten Stopp der Agrardiesel-Subvention am heutigen Tag kam es seit den frühen Morgenstunden auch an verschiedenen Örtlichkeiten in der Region zu Protest-Fahrten und Demos örtlicher Landwirte.



Im Landkreis Lüneburg waren jeweils mehr als ein Dutzend Traktoren im Bereich Bardowick, Nutzfelde sowie Barendorf präsent und brachten dabei u.a. den Verkehr auf der Bundesstraße 216 für zwei Stunden zum Stillstand.

Parallel bewegte sich am Morgen ein Konvoi von mehr als dutzend Traktoren aus dem Bereich Harburg kommend auf beiden Fahrstreifen der BAB 39 in Richtung Lüneburg. Die Polizei sicherte den Konvoi nach hinten ab und wird entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten (... laut Straßenverkehrsordnung dürfen nur Fahrzeuge, die bauartbedingt eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 Stundenkilometern erreichen, auf der Autobahn fahren.).

Der Konvoi setzte am Vormittag seine Fahrt in langsamer Geschwindigkeit von LG-Nord durch das Lüneburger Stadtgebiet in Richtung Bardowick fort.



Im Landkreis Uelzen war der Schwerpunkt verschiedener Aktionen der Landwirte die Bundesstraße 4 im gesamten Kreisgebiet. Seit 06:30 Uhr war verschiedene Traktorkonvois von bis 50 landwirtschaftlichen Zugmaschinen auf der Bundesstraße 4 von Bienenbüttel über den Bereich Hoystorfer Berg, Uhlenring und Holdenstedt präsent, bewegten sich in langsamer Geschwindigkeit und verhinderten temporär ein Weiterkommen an verschiedenen Kreisverkehren.

Darüber hinaus standen Traktoren auch auf der Bundesstraße 191 zwischen Süttorf und Neumühle.



Die Polizei war und ist an den Örtlichkeiten präsent, nahm Kontakt mit den Traktorfahrern auf und sprach diese "versammlungsrechtlich" an. In Einzelfällen wurden bei längeren "Blockaden" Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet sowie die Personalien festgestellt.



Die Aktionen der Landwirte am heutigen Tag in beiden Landkreisen dauern an, so dass weiterhin mit Verkehrsbehinderung zu rechnen ist. Parallel appelliert die Polizei an Landwirte und Verkehrsteilnehmer zu einem umsichtigen Verhalten!