Lüneburg Lüneburg - Diebstahl auf Parkplatz - Täter agieren zu zweit Am 04.12.2023 gegen 11:15 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bessemerstraße zu einem Diebstahl einer Handtasche.

Lüneburg (ots) - Diese wurde aus dem offenen Kofferraum eines Hyundai durch einen derzeit unbekannten Täter entwendet, während ein zweiter Täter die Eigentümerin ablenkte. Anschließend entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung mit dem Diebesgut in Höhe von wenigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüneburg - Alkoholisiert am Steuer - Zeuge beobachtet Ausfallerscheinung



Am 04.12.2023 gegen 20:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine 60-Jährige Opel-Fahrerin die L216 aus Lüneburg in Richtung Reppenstedt befuhr. Dabei stellte er diverse Fahrauffälligkeiten fest und meldete diese der Polizei. Als die Polizei die Fahrerin antraf ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,12 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.



Westergellersen - "Glätteunfall" - Fahrer nach Überholvorgang schwerverletzt



Am 04.12.2023 gegen 08:35 Uhr verlor ein 19-jähriger Renault-Clio Fahrer auf winterglatter Fahrbahn auf der Landesstraße 216 zwischen Luhmühlen und Westergellersen nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen PKW. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Eingangstür hält stand



Am 04.12.2023 zwischen 08:30 Uhr und 20:00 Uhr versuchte ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weißen Turm" einzutreten. Dabei hielt die Tür stand und der Täter konnte nicht in die Wohnung eindringen. Es entstand geringer Sachschaden im zweistelligen Bereich an der Tür.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Embsen - "Frontalzusammenstoß" - drei Personen leichtverletzt



Am 04.12.2023 gegen 08:00 Uhr kollidierte auf der Kreisstraße 17 auf Höhe der Bundesstraße 209 ein 34-jähriger VW-Passat Fahrer beim Linksabbiegen mit einer entgegenkommenden 42-Jährigen Renault Fahrerin. Beide Personen sowie ein im Renault befindliches Kind wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.



Lüneburg - Motorroller entwendet - Später aufgefunden



In der Nacht zum 04.12.2023 wurde ein mittels Lenkrad- und Kettenschloss gesicherter Motorroller der Marke "MBK" aus der Straße "Tobakskamp" entwendet. Die Eigentümerin konnte diesen später in der selbigen Straße wieder auffinden. Die Schlösser und der Roller wurden beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.



Lüchow-Dannenberg



Wustrow, OT. Dolgow - Diebstahl auf einer Baustelle - Batterien entwendet



Im Zeitraum vom 29.11.2023 bis zum 04.12.2023 wurde der Zaun einer Baustelle in der Schulstraße durch einen derzeit unbekannten Täter beschädigt und das Gelände anschließend betreten. Dort entwendete er zwei Batterien im Wert von wenigen hundert Euro und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Küsten - Verkehrsunfall auf Bundesstraße - Fahrer leichtverletzt



Am 05.12.2023 gegen 06:00 Uhr verlor ein 20-jähriger Kia-Fahrer auf verschneiter Fahrbahn auf der Bundesstraße 493 zwischen Küsten und Salderatzen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Clenze - PKW überschlagen - Fahrerin verletzt



Auf der Kreisstraße 18 zwischen Clenze und Prießeck kam es am 05.12.2023 gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam eine 21-Jährige VW-LUPO Fahrerin auf winterglatter Fahrbahn von dieser ab und das Fahrzeug überschlug sich. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.



Uelzen



Uelzen - Einstieg durchs Fenster - Diebesgut wird ermittelt



In der Nacht zum 05.12.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Woltersburger Mühle" zu verschaffen. Dabei scheiterte er zunächst an der Hauseingangstür und an der Terrassentür. Anschließend drückte er ein Fenster auf und gelang so in die Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebesgutes wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Uelzen - Zwei PKW beschädigt - Reifen zerstochen



In der Nacht auf den 05.12.2023 zerstach ein derzeit unbekannter Täter die Reifen von zwei PKW in der Friedrichstraße. Zusätzlich wurde eines der Fahrzeuge zerkratzt. Bei dem beschädigten Ford-Mondeo und dem Skoda-Fabia entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.



Bad Bodenteich - Geschlagen und getreten - Polizei kann Täterin im Nahbereich antreffen



Am 04.12.2023 gegen 16:00 Uhr kam es in der Lindenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug eine 42-Jährige auf eine 40-Jährige ein und trat sie anschließend. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachten konnte, rief die Polizei. Die 42-Jährige konnte in der Nähe der Lindenstraße angeroffen werden. Die Verletzungen bei der 40-Jährigen waren lediglich oberflächlich.