Lüneburg Lüneburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss Am Freitagabend stoppte die Polizei einen 38-jährigen Fahrer in der Hindenburgstraße.

Lüneburg (ots) - Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab 2,18 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Lüneburg - versuchter Fahrzeugteilediebstahl in einem Autohaus



Freitagnacht begaben sich zwei derzeit unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in der August-Horch-Straße, um an den abgestellten Fahrzeugen Radarsensoren abzumontieren. Dabei wurden die Täter gestört und konnten flüchten, ließen jedoch das Diebesgut zurück.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 04131/8306-2215 auf.



Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzungen und Widerstand gegen Polizeibeamte



In der Nacht zum Samstag ist es an der LKH-Arena zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Ein 34-Jähriger wurde aufgrund seines aggressiven und distanzlosen Verhaltens durch den Sicherheitsdienst abgewiesen. Da die Person sich nicht beruhigen ließ, durfte sie die Nacht in einer Zelle verbringen.

Ein 31-Jähriger gab einen 18-Jährigen ohne vorherigen Grund einen Kopfstoß. Bei einer Überprüfung der Personalien auf der Dienststelle griff der Täter auch einen Beamten an. Daraufhin durfte auch er bei der Polizei übernachten.



Bleckede - Einbrüche in Einfamilienhäuser



Im Verlauf des Samstags kam es in Bleckede in der Wendischthuner Straße, im Eichenweg 11 und im Schiedenitzweg zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. U.T. begab sich in Abwesenheit der Bewohner auf die Grundstücke und hebelte das rückwärtige Fenster auf. Es werden u.a. Bargeld und Schmuck entwendet.

Lüchow-Dannenberg



Lüchow - Körperverletzung vor Tanzlokal



In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Tanzlokal zum Streit zwischen einem 31-Jährigem und 41-Jährigem. Im weiteren Verlauf kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen wobei ein Staubsaugerrohr als Schlagwerkzeug eingesetzt. Gegen beide Herren wurden Strafverfahren eingeleitet.



Uelzen



Uelzen - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte



Ein 37 Jahre alter amtsbekannter Mann begeht in der Nacht zu Samstag zunächst in einem Zug eine Sachbeschädigung und wird durch die Bundespolizei aus dem Zug begleitet. Hierbei leistet er bereits erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Die hinzugerufene Landespolizei übernimmt den Mann und verbringt ihn ins Polizeigewahrsam. Hier leistet er erneut Widerstand und beleidigt die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren.



Uelzen - Körperverletzung unter Arbeitskollegen



Am Samstag gegen 15.50 Uhr kommt es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Uelzen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache geraten hier vier Personen aneinander und fangen an, auf einen 36 Jahre alten Mann einzuschlagen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei allen Personen um Arbeitskollegen der gleichen Firma handelt. Das 36 Jahre alte Opfer muss mit einem Nasenbeinbruch im Klinikum behandelt werden. Den drei Angreifern erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.



Pieperhöfen - Feuer in Mülltonne



In Pieperhöfen ist am Samstag gegen 11.00 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Nachbar meldet, dass die Mülltonnen auf dem Nachbargrundstück Feuer gefangen hätten. Vier Mülltonnen werden dadurch völlig zerstört. Nach ersten Ermittlungen habe der Hausbewohner vermeintlich erkaltet Asche in die Tonnen gefüllt. Ein Gebäudeschaden ist durch den Brand nicht entstanden.



Uelzen - wiederholte Fahrt ohne Pflichtversicherung



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird gegen 00.30 Uhr ein VW Golf in der Veerßer Straße in Uelzen kontrolliert, nachdem dieser durch seine auffällige Fahrweise gemeldet worden ist. Während der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass für den geführten PKW kein Versicherungsschutz mehr besteht. Dem 69 Jahre alten männlichen Fahrzeugführer wird daraufhin die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt.

Dies schien den Mann aber nicht zu interessieren, denn unmittelbar nach der Kontrolle kann er wenige Minuten später noch am gleichen Ort wieder fahrend angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren und die Fahrzeugschlüssel sind sichergestellt worden.



Suhlendorf- Frau verursacht größeren Rettungseinsatz



In der Nacht von Freitag auf Samstag meldet ein Mann aus dem Raum Suhlendorf, dass seine Frau einen Abschiedsbrief hinterlassen habe, welchen er soeben gefunden habe. In der Folge sind gegen 23.45 Uhr umfangreiche Suchmaßnahmen nach der Dame durch Polizei, Feuerwehr und Suchhunden in die Wege geleitet worden. U.a. ist auch eine Drohne des DRK im Einsatz gewesen. Ein angeforderter Hubschrauber der Polizei konnte aufgrund der Witterung nicht starten. Weiterhin sind Adressen im Heidekreis und im Landkreis Harburg überprüft worden.

Gegen 04.40 Uhr meldet sich die Dame telefonisch und gibt an, dass es ihr gut gehe. Sie sei spazieren gewesen und eine Notlage habe nicht vorgelegen. Danach konnten alle Einsatzkräfte entlassen werden.