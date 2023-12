Presse - 08.12. - 10.12.2023 Lüneburg Lüneburg - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt In der Nacht vom 07.12.2023 auf den 08.12.2023 versuchte ein unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in der Bleckeder Landstraße einzubrechen, indem dieser mittels Einkaufswagen und Holzlatte Vorbereitungshandlungen an der gläsernen Schiebetür vornahm.

Lüneburg (ots) - Ein Eindringen in das Geschäft erfolgte schlussendlich nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Lüneburg unter der 04131/8306-2215 entgegen.



Lüneburg - Schwer verletzter Pedelec - Fahrer



Am 08.12.2023, gegen 12:00 Uhr, stürzte der 53-jährige Fahrer eines E-Bikes in der Erbstorfer Landstraße aus bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Aufgrund diverser mitgeführter alkoholischer Getränke und wahrgenommenem Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Blutergebnis steht noch aus.



Lüneburg - Bedrohung in Arztpraxis



Ebenfalls in der Mittagszeit des 08.12.2023 betrat ein 25-jähriger Mann mit einer Eisenstange und einem Holzknüppel bewaffnet eine Arztpraxis in der Willy-Brandt-Straße und drohte dem Personal damit, dass jetzt etwas passieren werde. Weiterhin beleidigte er einen Mitarbeiter. Aufgrund des Gesamtzustands des Mannes wurde dieser nach Eintreffen der Polizei einem Arzt vorgestellt. Den erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung.



Lüneburg / Bardowick- Einbruch in zwei Transporter einer Heizungs- / Malerfirma



Vom 08.12.2023 auf den 09.12.2023 brachen unbekannte Täter im Bereich des Bodelschwinghwegs die Schiebetür eines gewerblich genutzten Transporters eines Heizungsinstallateurs auf und entwendeten Werkzeuge samt Koffer aus dem Laderaum. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.500 Euro beziffert. Weiterhin wurden in der Nacht in Bardowick in der Hamburger Straße aus einem verschlossenen Transporters einer Malerfirma mehrere Werkzeuge entwendet. Hier konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Ermittlungen zu beiden Taten dauern an.



Lüneburg - Ladendiebstahl von Lego-Kartons



Am 09.12.2023 betrat zur Mittagszeit ein 42-jähriger Mann ein Spielwarengeschäft Bei der Keulahütte, steckt zielgerichtet zwei Lego-Kartons in eine Tragetasche und verlässt dann zügig den Laden. Der Ladendetektiv verfolgt den Mann, der inzwischen von einer weiteren Person gestellt werden kann. Nach einem kurzen Gerangel und einer dadurch entstandenen leichten Handverletzung bei dem Ladendetektiv beruhigt sich die Situation. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.



Lüneburg - Sachbeschädigung an KfZ



Am Nachmittag des 09.12.2023 hält eine 37-jährige Frau im Bereich der Dahlenburger Landstraße eine zufällig ausgewählte 40-jährige Autofahrerin an, bricht das Marken-Emblem des Fahrzeugs ab und wirft es weg. Weiterhin schlägt sie mehrfach auf die Motorhaube. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands wird die Täterin im Anschluss an die Tat in der PKL vorgestellt und hier weiter behandelt.



Deutsch Evern - Wohnungseinbruch trotz Anwesenheit von zwei Hunden



Am frühen Abend des 09.12.2023 drangen vermutlich zwei unbekannte Täter über eine nicht gesicherte Tür in ein Einfamilienhaus im Dachsweg ein und entwendeten u.a. Schmuck und Bekleidung. Auch zwei im Haus anwesende Hunde konnten den Diebstahl nicht verhindern. Hinweise nimmt die Polizei in Lüneburg unter der 04131 / 8306-2215 entgegen.



Lüneburg - Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst mit Messer bedroht



Am 10.12.2023 wurde gegen 04:00 Uhr morgens ein 62-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Am Stintmarkt im Bereich einer dortigen Kneipe von einem 29-jährigen Mann mit einem Messer bedroht. Zuvor wurde der Täter nach verbalen Streitigkeiten der Kneipe verwiesen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Messer sicher und erteilten dem Störer einen Platzverweis.



Lüchow



Dannenberg - Diebstahl eines Portemonnaies

Zum Diebstahl eines Portemonnaies kam es am Freitagmittag zwischen 12:40 - 12:50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "An den Ratswiesen" in Dannenberg.

Ein derzeit unbekannter Täter entwendete aus der Handtasche des 85-jährigen Opfers ein Portemonnaie und erbeutete hierdurch mehrere hundert Euro sowie diverse Dokumente. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Lüchow - Reizstoff in Drogeriemarkt verteilt

In einem Drogeriemarkt in der Drawehner Straße in Lüchow kam es am Samstagnachmittag gegen 15:10 Uhr durch einen unbekannten Täter zu der Verteilung eines reizenden Stoffes im Inneren des Geschäfts. Hierdurch erlitten drei Mitarbeiter leichte Verletzungen. Der Drogeriemarkt musste zudem für einen kurzen Zeitraum geschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.



Dannenberg - Trunkenheitsfahrt mit 2,35 Promille

Am Samstagabend kam es zu einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss im Gebiet Dannenberg. Zwei Zeugen stellten eine auffällige Fahrweise eines VW-Fahrers fest und verständigten daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,35 Promille ergab. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



Uelzen



Uelzen - Einschleichdiebstähle



Im Stadtgebiet Uelzen kam es am Freitagnachmittag zu vier gemeldeten Einschleichdiebstählen. Ein Mann und eine Frau gaben vor, dass es bei den Geschädigten zu einem Wasserschaden gekommen sei und sie dies überprüfen müssten. Die Geschädigten wurden abgelenkt, in den Keller geschickt und ihnen wurden die Geldbörsen entwendet.



Tätendorf - Eppensen - Randaliererin



Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, randaliert eine 43-jährige Frau in Tätendorf-Eppensen und beschädigt mit Fußtritten eine Haustür. Als die Polizei eintrifft beleidigt und bedroht sie die Beamten. Einen Beamten versucht sie zu treten. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und sie erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Bad Bodenteich - Verkehrsunfallflucht



Am Samstag, in der Zeit von 07:45 bis 12:40 Uhr, wurde ein geparkter PKW, VW Caddy, in Bad Bodenteich, Schützenstraße, durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Uelzen - Verkehrsunfallflucht



Ebenfalls an Samstag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:50 Uhr, wurde in Uelzen, Eckermannstraße, ein geparkter PKW, Forthing, im Frontbereich massiv beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 4500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier unerlaubt vom Unfallort. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Uelzen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin



In der Samstagnacht, gegen 23:00 Uhr, befährt ein 68-jähriger mit seinem PKW die Veerßer Straße in Uelzen, in Richtung stadtauswärts. Am Kreisel zur Greyerstraße übersieht er eine 25-jährige Radfahrerin, die in Höhe des dortigen Überweges die Straße quert. Die Radfahrerin bremst stark und stürzt. Hierbei zieht sie sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Zu einem Zusammenstoß kommt es nicht.