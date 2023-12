Am Mittwochvormittag (06.12.2023) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Ehberg" verletzt.

Lippe (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 34-Jähriger in einem LKW nach rechts abbiegen, wobei das Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen geriet und gegen den LKW eines 70-jährigen Fahrers stieß. Beide Fahrer wurden schwer verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Räumungsmaßnahmen mit Unterstützung der Feuerwehr, wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 50 000 Euro geschätzt.



