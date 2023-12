In der Hoffmannstraße stürzte ein 67-jähriger Rollerfahrer am Montagnachmittag (04.12.2023) gegen 15 Uhr in einer Kurve auf nasser Fahrbahn.

Lippe (ots) - Der Salzufler war in Richtung Rudolph-Brandes-Allee unterwegs, als er ins Schleudern geriet. Während er bereits auf der Fahrbahn lag, wurde sein Roller von einem 61-jährigen LKW-Fahrer aus Bad Salzuflen touchiert. Der 67-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Am Roller entstand ein Schaden von circa 500 Euro.



Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell