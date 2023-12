Am Mittwoch (27.12.2023) drangen Einbrecher zwischen 9:00 und 18:30 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Langen Straße ein.

Lippe (ots) - Sie beschädigten ein Fenster und durchsuchten die Wohnräume in den oberen Geschossen des Hauses. Die Unbekannten entkamen unerkannt mit Bargeld. Sachdienliche Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.



